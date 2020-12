Negli ultimi giorniè stato particolarmente presente sul web grazie a una serie di interviste con TheFilmJunkee Beyond the Trailer con cui ha parlato, ovviamente, delladi

Il regista ha innanzitutto parlato dell’universo in cui è ambientato il film spiegando che sta ai fan se considerarlo “canonico” o meno, ma ha poi aggiunto:

Direi, arrivati a questo punto, che per me Justice League si trovi leggermente “altrove”. Con questo Justice League ho fatto un po’ di più qualcosa di autonomo rispetto al resto degli altri film dell’universo DC.

Ha poi parlato del ruolo di Wonder Woman nel film:

È il collante che li lega tutti insieme, la dose d’amore di cui tutti hanno bisogno. C’è una battuta in cui parla con Aquaman, lui si dimostra un po’ negativo nei confronti della sua gente e lei risponde, naturalmente, che “l’odio è inutile”. E lui ribatte: “Forse”.

Quanto alla possibilità che Jeffrey Dean Morgan diventasse Batman nel film di Flashpoint, ha spiegato che non era quella l’intenzione iniziale:

Non credo fosse quella l’intenzione, anche se ammetto che adoro Jeffrey Dean. Lo scelsi perché mi piaceva l’idea di un Thomas Wayne tosto, e non un pollo.

Infine, ha svelato di aver pensato di creare un fumetto con Jim Lee con il Batman di Ben Affleck e il Joker di Jared Leto, spiegando che nelle sue intenzioni il clown principe del crimine avrebbe dovuto contribuire al recupero di una Scatola Madre che avrebbe permesso a Flash di tornare in dietro nel tempo:

Avrei adorato farlo, immaginate un’ambientazione in un mondo post-apocalittico dove Darkseid ha vinto e il mondo è caduto, e c’è questa squadra sgangherata che cerca di trovare una soluzione. All’interno di questa storia avremmo scoperto la storia dell’uccisione di Robin da parte di Joker. […] Joker viene coinvolto nel furto della Scatola Madre utile per creare il Tapis roulant [per il viaggio nel tempo]. Nella mia mente Cyborg avrebbe dovuto trovare la soluzione: “Ecco cosa ci serva per tornare indietro nel tempo e avvertire Bruce”.

Vi ricordiamo che il film includerà anche delle nuove sequenze girate nell’autunno del 2020 con il coinvolgimento di Ben Affleck, Henry Cavill, Ray Fisher, Exra Miller, Joe Manganiello, Jared Leto e Amber Heard, impiegando un budget superiore ai 30 milioni di dollari (forse addirittura di 70 milioni).

La pellicola sarà divisa in quattro parti da un’ora ciascuna, ma sarà anche possibile vederla come un unico film lungo 4 ore. Per chi vive in paesi dove non esiste HBO Max (come l’Italia), la Warner Bros sta lavorando ad accordi di distribuzione, quindi il film arriverà nel 2021 in tutto il mondo.

