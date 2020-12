In una recente intervista con MTV News ha parlato delladirivelando di non aver preso parte alle riprese aggiuntive.

“Non ho girato nulla e non ho visto nulla” ha ammesso, “ma non vedo l’ora di guardare la versione di Zack“.

Intanto il regista su Vero ha confermato di essere al lavoro sul secondo trailer, e ha poi confermato di non avere ancora una data precisa per il debutto su HBO Max.

Vi ricordiamo che il film arriverà sulla piattaforma streaming nel 2021: Snyder sta terminando la post-produzione che non aveva avuto le risorse per completare, impiegando un budget superiore ai 30 milioni di dollari (forse addirittura di 70 milioni)

La pellicola sarà divisa in quattro parti da un’ora ciascuna, ma sarà anche possibile vederla come un unico film lungo 4 ore. Per chi vive in paesi dove non esiste HBO Max (come l’Italia), la Warner Bros sta lavorando ad accordi di distribuzione, quindi il film arriverà nel 2021 in tutto il mondo.

