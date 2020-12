Sul social network Vero si è lasciato sfuggire un aggiornamento sulla data di disponibilità del suo, meglio noto come Snyder Cut, sia su HBO Max che al cinema.

Come potete vedere nel tweet in allegato, il regista ha preannunciato che il mese prescelto sarà marzo. Fino ad oggi si sapeva che la Snyder Cut sarebbe arrivata nel corso della prima parte del 2021, ma marzo è in effetti una data ben più precisa rispetto alle informazioni generiche disponibili fino ad oggi.

Il regista, intanto, ha sottolineato che gli effetti visivi sono completi al 75%.

In risposta a un utente che parlava della versione cinematografica del film (supervisionata da Joss Whedon), Snyder ha risposto: “Spero di cancellare quella versione dall’esistenza con quello che vedrai a marzo“.

Zack Snyder has confirmed Zack Snyder’s Justice League will debut on HBO Max in March! pic.twitter.com/MnoIvmVEfe — Reviews by Brooks (@brookstweetz) December 17, 2020

Vi ricordiamo che il film arriverà sulla piattaforma streaming nel 2021: Snyder sta terminando la post-produzione che non aveva avuto le risorse per completare, impiegando un budget superiore ai 30 milioni di dollari (forse addirittura di 70 milioni)

La pellicola sarà divisa in quattro parti da un’ora ciascuna, ma sarà anche possibile vederla come un unico film lungo 4 ore. Per chi vive in paesi dove non esiste HBO Max (come l’Italia), la Warner Bros sta lavorando ad accordi di distribuzione, quindi il film arriverà nel 2021 in tutto il mondo.

