Sognando Beckham, il film che ha lanciato la futura star di Pirati dei Caraibi: aveva solo 17 anni

Pubblicazione: 19 giugno alle 12:43

Sognando Beckham approdato al cinema nel 2002, vanta tra le sue giovani protagoniste una diciassettenne, diventata nel giro di pochi anni una delle attrici più celebri del cinema mondiale. Uno dei volti infatti era quello di Keira Knightley, oggi associata a produzioni di enorme successo come Pirati dei Caraibi, Orgoglio e pregiudizio e The Imitation Game. Eppure, prima di indossare i panni dell'indimenticabile Elizabeth Swann, l'attrice britannica era semplicemente Jules Paxton, una ragazza appassionata di calcio che sognava un futuro sui campi da gioco.

A distanza di oltre vent'anni, Sognando Beckham continua a essere ricordato non solo per il suo messaggio di inclusione e libertà personale, ma anche per aver contribuito a lanciare una delle stelle più luminose del cinema contemporaneo. Diretto dalla regista britannica di origini indiane, il film racconta la storia di Jess Bhamra, adolescente inglese figlia di immigrati punjabi.

Jess vive nella periferia londinese e conduce una doppia vita: da una parte cerca di rispettare le aspettative della sua famiglia, profondamente legata alle tradizioni culturali e religiose; dall'altra coltiva una passione sfrenata per il calcio, ispirata dal suo idolo David Beckham. L'incontro con Jules Paxton cambia tutto. Le due ragazze stringono amicizia e iniziano a giocare nella stessa squadra femminile. Mentre il loro talento cresce, aumentano anche le difficoltà: pregiudizi, incomprensioni familiari e ostacoli sociali mettono continuamente alla prova i loro sogni.

Parminder Nagra e Keira Knightley in una scena di Sognando Beckham - Fonte: Fox Searchlight Pictures

Il film affronta temi importanti come l'integrazione culturale, l'identità personale, il ruolo delle donne nello sport e il conflitto tra desideri individuali e aspettative familiari, riuscendo a farlo con leggerezza e ironia. Un retroscena che merita una certa attenzione oggi, è che Keira Knightley aveva solo 17 anni! Quando iniziò le riprese, l'attrice era ancora adolescente. Aveva già accumulato qualche esperienza davanti alla macchina da presa, tra cui una piccola parte in Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma, ma il grande pubblico ancora non conosceva il suo nome.

Ininterpretò Jules, ragazza ribelle e determinata che condivide con Jess l'amore per il calcio e il desiderio di costruirsi un futuro indipendente. La sua interpretazione. Molti spettatori scoprirono proprio allora il talento naturale dell'attrice, caratterizzato da spontaneità, energia e grande presenza scenica. Qualche anno dopo sarebbe arrivata la svolta definitiva:in La maledizione della prima luna, primo capitolo della saga Pirati dei Caraibi. Quel ruolo la trasformò in una star internazionale.

Ma la storia è ancora più curiosa perchè all'inizio nessuno prevedeva numeri straordinari per Sognando Beckham. La pellicola aveva un budget relativamente contenuto e raccontava una storia lontana dagli schemi tradizionali delle produzioni hollywoodiane. Tuttavia il passaparola fu travolgente. Il film riuscì a conquistare spettatori di culture diverse grazie ai suoi temi universali. L'incasso globale superò i 75 milioni di dollari, una cifra notevole rispetto alle aspettative iniziali, trasformandolo in uno dei maggiori successi britannici dei primi anni Duemila.

Parminder Nagra e Keira Knightley in una scena di Sognando Beckham - Fonte: Fox Searchlight Pictures

Chi non l'ha ancora visto potrebbe chiedersi se David Beckham compare davvero? Il titolo potrebbe far pensare a una presenza della stella del calcio inglese, ma in realtà David Beckham appare soltanto nel finale. Per gran parte della storia il campione rimane una sorta di figura simbolica, il modello a cui Jess si ispira per migliorare e credere nelle proprie capacità.

La sua breve apparizione conclusiva divenne però uno dei momenti più ricordati dagli spettatori, anche perché arrivò quando il fenomeno Beckham era al massimo della popolarità mondiale. Questo film, non solo ha lanciato Keira Knightley ma ha cambiato la percezione del calcio femminile: nel 2002 il calcio femminile non godeva ancora della visibilità che possiede oggi.

Keira Knightley in una scena di Pirati dei Caraibi - Fonte: Walt Disney

Sognando Beckham contribuì quindi a modificare l'immagine di questo sport presso il grande pubblico, come era già stato fatto in Italia da altri esponenti, mostrando giovani donne determinate, competitive e pronti a vivere il calcio con la stessa intensità dei colleghi maschi. Molti osservatori hanno riconosciuto alla pellicola un ruolo importante nella diffusione dell'interesse verso il calcio femminile, soprattutto nei Paesi anglosassoni. Per diverse ragazze dell'epoca, vedere Jess e Jules inseguire il proprio sogno rappresentò una fonte di ispirazione concreta.

Ma c'è di più, una cosa davvero inaspettata, un primato poco conosciuto: il film sul calcio di Gurinder Chadha è il primo film prodotto in Occidente a essere trasmesso dalla televisione della Corea del Nord. La scelta suscitò curiosità a livello internazionale e dimostrò come la storia fosse percepita come un racconto universale, in grado di superare confini geografici e culturali.