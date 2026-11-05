"Sono un po' senza tetto": Nicolas Cage aggiorna sulla sua situazione abitativa dopo la voragine
In recente intervento al Los Angeles Comicon, Nicolas Cage ha parlato della sua situazione abitativa, definendosi "un senza tettoo" in quanto la sua abitazione a Malibu è stata vittima di una voragine.
Nicolas Cage si è definito "un po' senzatetto" durante la sua apparizione al Los Angeles Comic Con lo scorso sabato. Una dichiarazione che ha lasciato di stucco i fan presenti, ma che racconta una vicenda molto più complessa di quanto si possa immaginare. L'attore premio Oscar sta affrontando le conseguenze di un disastro naturale che ha trasformato la sua proprietà a Malibu in una zona rossa, inaccessibile e pericolosa.
La città di Malibu ha dichiarato lo stato di emergenza locale ed emesso ordini di evacuazione per tutti i residenti della zona. Sette case, tra cui quella di Cage, sono state etichettate con il cartellino rosso, la classificazione più grave che indica condizioni di pericolo imminente. Per chi conosce la California e le sue fragilità geologiche, la scena evoca immagini di disastri naturali che periodicamente colpiscono la costa occidentale degli Stati Uniti.
Durante il suo intervento sul palco principale del Comic Con, Cage ha condiviso con i fan i suoi piani per Halloween, quella che ha definito la sua festa preferita, oltre a raccontare della sua precaria situazione abitativa.
"Sono attualmente un po' senzatetto. È successo qualcosa alla mia casa a Malibu, quindi sto vivendo in hotel. Non ho i normali bambini che vengono a fare dolcetto o scherzetto che mi piacerebbe godermi stasera". -Nicolas Cage a Los Angeles ComicCon
Ma cosa ha causato esattamente questa voragine. Il fenomeno è legato all'erosione costiera, un problema crescente lungo la costa californiana aggravato dai cambiamenti climatici, dalle mareggiate intense e dalle tempeste tropicali che sempre più frequentemente colpiscono la regione. La combinazione di onde potenti e l'indebolimento strutturale del terreno ha creato le condizioni perfette per il collasso.
La responsabilità della riparazione ricade sull'associazione dei proprietari che controlla la strada privata. I lavori necessari sono complessi e costosi: includono l'escavazione per recuperare campioni di terreno, la rimozione dei detriti, e l'installazione di sacchi di sabbia per mitigare ulteriori danni causati da onde forti ed erosione costiera. Non si tratta di riempire semplicemente una buca, ma di stabilizzare un'intera porzione di costa a rischio.
Nel frattempo, mentre la voragine continua a rappresentare una minaccia e i lavori di riparazione procedono lentamente, Nicolas Cage rimane quello che lui stesso ha definito "un po' senzatetto", spostandosi da un hotel all'altro in attesa di poter tornare nella sua casa affacciata sul Pacifico. Una situazione che ricorda quanto fragile possa essere la stabilità, anche quando si possiede una villa milionaria su una delle coste più ambite del mondo.