"Sono un po' senza tetto": Nicolas Cage aggiorna sulla sua situazione abitativa dopo la voragine

Pubblicazione: 05 novembre alle 15:55

Nicolas Cage si è definito "un po' senzatetto" durante la sua apparizione al Los Angeles Comic Con lo scorso sabato. Una dichiarazione che ha lasciato di stucco i fan presenti, ma che racconta una vicenda molto più complessa di quanto si possa immaginare. L'attore premio Oscar sta affrontando le conseguenze di un disastro naturale che ha trasformato la sua proprietà a Malibu in una zona rossa, inaccessibile e pericolosa.

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, una voragine massiccia si è aperta propriosu Sea Level Drive, un'esclusiva strada costiera di Malibu., profondo 25 piedi (circa 7,6 metri) e largo 30 per 60 piedi (circa 9 per 18 metri), ha letteralmentealla proprietà. Non si tratta di una semplice buca nel terreno, in quanto questa voragineper un intero quartiere residenziale,di facto l'accesso a 31 abitazioni.

La città di Malibu ha dichiarato lo stato di emergenza locale ed emesso ordini di evacuazione per tutti i residenti della zona. Sette case, tra cui quella di Cage, sono state etichettate con il cartellino rosso, la classificazione più grave che indica condizioni di pericolo imminente. Per chi conosce la California e le sue fragilità geologiche, la scena evoca immagini di disastri naturali che periodicamente colpiscono la costa occidentale degli Stati Uniti.

Durante il suo intervento sul palco principale del Comic Con, Cage ha condiviso con i fan i suoi piani per Halloween, quella che ha definito la sua festa preferita, oltre a raccontare della sua precaria situazione abitativa.

"Sono attualmente un po' senzatetto. È successo qualcosa alla mia casa a Malibu, quindi sto vivendo in hotel. Non ho i normali bambini che vengono a fare dolcetto o scherzetto che mi piacerebbe godermi stasera". -Nicolas Cage a Los Angeles ComicCon

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L'attore ha spiegato cheportando sua figlia a fare trick-or-treating "da qualche parte a Santa Monica" e poi, che lui stesso lo ha definito come uno dei suoi film preferiti in assoluto.una delle star più iconiche di Hollywood costretta a celebrare la sua festa preferita lontano da casa, rifugiandosi in una camera d'albergo.

Ma cosa ha causato esattamente questa voragine. Il fenomeno è legato all'erosione costiera, un problema crescente lungo la costa californiana aggravato dai cambiamenti climatici, dalle mareggiate intense e dalle tempeste tropicali che sempre più frequentemente colpiscono la regione. La combinazione di onde potenti e l'indebolimento strutturale del terreno ha creato le condizioni perfette per il collasso.

La responsabilità della riparazione ricade sull'associazione dei proprietari che controlla la strada privata. I lavori necessari sono complessi e costosi: includono l'escavazione per recuperare campioni di terreno, la rimozione dei detriti, e l'installazione di sacchi di sabbia per mitigare ulteriori danni causati da onde forti ed erosione costiera. Non si tratta di riempire semplicemente una buca, ma di stabilizzare un'intera porzione di costa a rischio.

Con Air - Touchstone Pictures

A ottobre, Cage ha ottenutoper iniziare i lavori di riparazione e messa in sicurezza della sua proprietà. Questi includono interventida ulteriori danni chedalle tempeste tropicali, sempre più frequenti nella regione. Le autoritàla situazione, consapevoli che El Niño e i fenomeni meteorologici estremidrasticamente lo scenario.

Nel frattempo, mentre la voragine continua a rappresentare una minaccia e i lavori di riparazione procedono lentamente, Nicolas Cage rimane quello che lui stesso ha definito "un po' senzatetto", spostandosi da un hotel all'altro in attesa di poter tornare nella sua casa affacciata sul Pacifico. Una situazione che ricorda quanto fragile possa essere la stabilità, anche quando si possiede una villa milionaria su una delle coste più ambite del mondo.