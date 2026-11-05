Speciale The Nameless Ballad
SEGUICI
Chi Siamo Policy Editoriale Correzioni e Aggiornamenti Privacy Policy Cookie Policy
FILM

"Sono un po' senza tetto": Nicolas Cage aggiorna sulla sua situazione abitativa dopo la voragine

In recente intervento al Los Angeles Comicon, Nicolas Cage ha parlato della sua situazione abitativa, definendosi "un senza tettoo" in quanto la sua abitazione a Malibu è stata vittima di una voragine.

di Vincenzo Buresta
Seguici su
Fonti preferite
Condividi
Film

Nicolas Cage si è definito "un po' senzatetto" durante la sua apparizione al Los Angeles Comic Con lo scorso sabato. Una dichiarazione che ha lasciato di stucco i fan presenti, ma che racconta una vicenda molto più complessa di quanto si possa immaginare. L'attore premio Oscar sta affrontando le conseguenze di un disastro naturale che ha trasformato la sua proprietà a Malibu in una zona rossa, inaccessibile e pericolosa.

L'8 settembre scorso, una voragine massiccia si è aperta proprio davanti alla sua abitazione su Sea Level Drive, un'esclusiva strada costiera di Malibu. Il cratere, profondo 25 piedi (circa 7,6 metri) e largo 30 per 60 piedi (circa 9 per 18 metri), ha letteralmente inghiottito il vialetto d'accesso alla proprietà. Non si tratta di una semplice buca nel terreno, in quanto questa voragine rappresenta l'unica via d'ingresso e uscita per un intero quartiere residenziale, bloccando di facto l'accesso a 31 abitazioni.

Spider-Noir - Prime Video

La città di Malibu ha dichiarato lo stato di emergenza locale ed emesso ordini di evacuazione per tutti i residenti della zona. Sette case, tra cui quella di Cage, sono state etichettate con il cartellino rosso, la classificazione più grave che indica condizioni di pericolo imminente. Per chi conosce la California e le sue fragilità geologiche, la scena evoca immagini di disastri naturali che periodicamente colpiscono la costa occidentale degli Stati Uniti.

Durante il suo intervento sul palco principale del Comic Con, Cage ha condiviso con i fan i suoi piani per Halloween, quella che ha definito la sua festa preferita, oltre a raccontare della sua precaria situazione abitativa.

"Sono attualmente un po' senzatetto. È successo qualcosa alla mia casa a Malibu, quindi sto vivendo in hotel. Non ho i normali bambini che vengono a fare dolcetto o scherzetto che mi piacerebbe godermi stasera". -Nicolas Cage a Los Angeles ComicCon

L'attore ha spiegato che avrebbe trascorso Halloween portando sua figlia a fare trick-or-treating "da qualche parte a Santa Monica" e poi guardando Shining di Stanley Kubrick, che lui stesso lo ha definito come uno dei suoi film preferiti in assoluto. Un'immagine quasi surreale: una delle star più iconiche di Hollywood costretta a celebrare la sua festa preferita lontano da casa, rifugiandosi in una camera d'albergo.

Dream Scenario - A24

Ma cosa ha causato esattamente questa voragine. Il fenomeno è legato all'erosione costiera, un problema crescente lungo la costa californiana aggravato dai cambiamenti climatici, dalle mareggiate intense e dalle tempeste tropicali che sempre più frequentemente colpiscono la regione. La combinazione di onde potenti e l'indebolimento strutturale del terreno ha creato le condizioni perfette per il collasso.

La responsabilità della riparazione ricade sull'associazione dei proprietari che controlla la strada privata. I lavori necessari sono complessi e costosi: includono l'escavazione per recuperare campioni di terreno, la rimozione dei detriti, e l'installazione di sacchi di sabbia per mitigare ulteriori danni causati da onde forti ed erosione costiera. Non si tratta di riempire semplicemente una buca, ma di stabilizzare un'intera porzione di costa a rischio.

Con Air - Touchstone Pictures

A ottobre, Cage ha ottenuto quattro permessi dalle autorità locali per iniziare i lavori di riparazione e messa in sicurezza della sua proprietà. Questi includono interventi per rimuovere i detriti e proteggere la casa da ulteriori danni che potrebbero essere causati dalle tempeste tropicali, sempre più frequenti nella regione. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione, consapevoli che El Niño e i fenomeni meteorologici estremi potrebbero peggiorare drasticamente lo scenario.

Nel frattempo, mentre la voragine continua a rappresentare una minaccia e i lavori di riparazione procedono lentamente, Nicolas Cage rimane quello che lui stesso ha definito "un po' senzatetto", spostandosi da un hotel all'altro in attesa di poter tornare nella sua casa affacciata sul Pacifico. Una situazione che ricorda quanto fragile possa essere la stabilità, anche quando si possiede una villa milionaria su una delle coste più ambite del mondo.

Continua a leggere su BadTaste