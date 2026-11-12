Sons è tratto da una storia vera? Il retroscena del thriller che mette a confronto giustizia e vendetta

Pubblicazione: 12 novembre alle 20:30

Il thriller danese Sons, diretto da Gustav Möller, racconta una storia realmente accaduta? Il film, interpretato da Sidse Babett Knudsen, accompagna lo spettatore all'interno di un carcere, dove il confine tra giustizia, vendetta e responsabilità personale diventa sempre più sottile. La vicenda della protagonista Eva, un'agente penitenziaria che si ritrova a lavorare nello stesso reparto di un giovane detenuto legato al suo passato, presenta situazioni particolarmente realistiche. Non sorprende che molti spettatori possano chiedersi se dietro la sceneggiatura ci sia un fatto di cronaca.

. La sceneggiatura è stata scritta da Gustav Möller insieme a Emil Nygaard Albertsen e nasce da un progetto cinematografico originale.. Anche i personaggi principali sono frutto dell'immaginazione degli sceneggiatori.

Questo non significa che il film sia completamente distante dalla realtà. Per preparare il progetto, Gustav Möller e il co-sceneggiatore hanno visitato diverse carceri danesi, raccogliendo testimonianze e informazioni direttamente da chi conosce quell'ambiente. Durante la ricerca hanno parlato con detenuti, agenti penitenziari, sacerdoti e altre figure che lavorano all'interno degli istituti di detenzione. Un'esperienza che ha permesso di restituire sullo schermo dinamiche e abitudini credibili.

Un contributo importante è arrivato anche da Martin Sørensen, un ex agente penitenziario coinvolto nella produzione come consulente. La sua esperienza professionale è stata fondamentale per verificare l'attendibilità delle situazioni rappresentate e rendere più autentici i comportamenti dei personaggi. Sørensen ha accompagnato il regista nella conoscenza dell'ambiente carcerario e ha contribuito alla preparazione della sceneggiatura. Ha partecipato anche al film con una piccola apparizione.

La scelta di raccontare questa vicenda all'interno di un carcere non è casuale.La protagonista Eva incarna proprio questo contrasto, il suo ruolo professionale le impone di rispettare regole precise, mentre il dolore personale la spinge verso una direzione completamente diversa.

Sons è stato presentato in anteprima alla 74ª edizione del Festival di Berlino nel 2024, all'interno della sezione Concorso. Il lungometraggio, della durata di circa 100 minuti, vede nel cast anche Sebastian Bull e Dar Salim. Il suo realismo nasce soprattutto dall'attenzione dedicata alla preparazione e alla rappresentazione della vita carceraria, non dalla ricostruzione di un episodio realmente avvenuto. Una distinzione importante per comprendere il lavoro di Gustav Möller e la storia raccontata nel film.