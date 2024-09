Speak No Evil: il regista del remake spiega perché il finale del film è diverso rispetto all'originale danese

Pubblicazione: 21 settembre alle 12:00

Spoiler Alert

Speak No Evil, remake Blumhouse dell'omonimo film danese, è dallo scorso weekend nelle sale(leggi la recensione). La storia ruota attorno a una famiglia inglese (James McAvoy, Aisling Franciosi) che invita una famiglia americana (Mackenzie Davis, Scoot McNairy) a trascorrere una vacanza nella loro casa isolata in campagna, e ben presto si capisce che non tutto è come sembra.

Nel film originale, la nozione di come la società possa incatenarti è presente fino alla fine della storia. [Nel remake] volevo arrivare a quel punto nel secondo atto e poi costruirci sopra una tematica che si basa sul pericolo di morte. Il personaggio di Scoot McNairy, Ben, è un uomo che si sente un rottame. Vede in Paddy [McAvoy] una figura di mentore cattivo che promette una mascolinità vecchia scuola. Ben accetta [i suoi insegnamenti] e pensa che questa coppia di amici li sbloccherà e che sarà uno strano weekend di terapia di coppia. E poi l'ironia è che quando entriamo nel terzo atto, questo tipo di modello si rivela completamente falso, ma anche l'idea di ciò che Ben pensa sia la sua mascolinità, o ciò che dovrebbe essere, è completamente falsa. La persona che si fa avanti è sua moglie, e la nozione di questi tropi di mascolinità si dimostra completamente insensata. Non dipende dal genere, chi è forte.

In un'intervista con Variety , il regista James Watkins ha motivato la decisione di fornire alla pellicola un finale diverso, meno cupo, rispetto all'originale:

