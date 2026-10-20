"Spero che ci diano presto notizie": la protagonista di Carrie alimenta le speranze per una seconda stagione

Pubblicazione: 20 ottobre alle 15:21

Il successo travolgente della nuova serie Carrie su Prime Video potrebbe non essere destinato a concludersi con gli otto episodi della prima stagione. Summer H. Howell, la giovane attrice che interpreta Carrie White nel reboot televisivo firmato da Mike Flanagan, ha rilasciato dichiarazioni che alimentano le speranze dei fan per un possibile seguito.

Summer H. Howell says she’d “love to go back” for “Carrie” Season 2: “I hope we hear soon.” 📍 Newport Beach Film Festival https://t.co/Te7IICLvHb — Variety (@Variety) October 18, 2026

Intervenuta al Newport Beach Film Festival, la Howella Variety di voler "tornare con tutto il cuore" per una seconda stagione. Ma le sue parole sono andatel'attrice ha rivelato di aver "sentito cose" riguardo a un potenziale rinnovo, specificando però che "nulla è ancora confermato". Una dichiarazione che lascia la porta socchiusa,l'attesa per un annuncio ufficiale che, secondo la protagonista,

La serie, basata sul celebre romanzo del 1974 di Stephen King, ha debuttato su Prime Video il 7 ottobre scorso, conquistando immediatamente la vetta della classifica mondiale delle serie TV più viste sulla piattaforma. La versione di Flanagan si distacca significativamente dalle precedenti trasposizioni cinematografiche, a partire dalla storica pellicola del 1976 diretta da Brian De Palma con Sissy Spacek. Il regista di Gerald's Game e Doctor Sleep ha costruito una narrazione seriale che, pur mantenendo il cuore pulsante della storia originale, introduce elementi inediti e soprattutto un finale completamente diverso: Carrie sopravvive al massacro del ballo di fine anno.

Questa scelta narrativa, apparentemente controversa per i puristi, apre scenari inediti per una potenziale seconda stagione. Lo showrunner ha infatti concepito gli otto episodi come una storia completa e soddisfacente, ma ha lasciato deliberatamente spazi narrativi per un'eventuale continuazione. Il finale mostra Carrie fuggire dalle rovine di Chamberlain, nel Maine, accompagnata da Emaline, un'adolescente capace di proiezioni astrali interpretata da Thalia Dudek, mentre un'organizzazione segreta di donne dotate di poteri soprannaturali, guidata da Adelaide di Kate Siegel, inizia a darle la caccia. Proprio questo epilogo aperto potrebbe costituire il trampolino di lancio per nuovi episodi.

Carrie - Prime Video

La piattaforma Prime Videocomunicazioni ufficiali. Tuttavia, considerandodi visualizzazioni,e il fatto chepermette espansioni naturali della storia, un rinnovo appare più che plausibile. La scelta, inizialmente percepita da alcuni come un azzardo, si rivelerebbe in retrospettiva, capace dia un progetto che rischiava di esaurirsi in un'unica stagione autoconclusiva.

Per i fan non resta che attendere. L'entusiasmo di Summer Howell è palpabile, i rumors circolano negli ambienti giusti e i numeri parlano chiaro. Se Prime Video deciderà di investire in una seconda stagione, la caccia a Carrie White potrebbe trasformarsi in una saga multi-stagionale che indaga territori narrativi inesplorati nell'universo di Stephen King. Nel frattempo, la prima stagione continua a macinare visualizzazioni, consolidando la propria posizione come uno dei fenomeni televisivi più sorprendenti dell'anno.