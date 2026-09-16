Spider-Man: Brand New Day batte Star Wars e riscrive la storia del box office dopo oltre 10 anni

Pubblicazione: 16 settembre alle 18:01

Sembrava uno di quei record destinati a resistere ancora per molto tempo, ma Spider-Man: Brand New Day ha impiegato meno di due mesi per riuscire dove persino Avengers: Endgame si era fermato: superare Star Wars: Il risveglio della Forza e conquistare il primo posto nella classifica dei maggiori incassi di sempre al box office nordamericano. Il nuovo film con Tom Holland ha infatti superato i 936,6 milioni di dollari raccolti negli Stati Uniti e in Canada dal settimo episodio di Star Wars, diventando ufficialmente il nuovo numero uno di sempre nella classifica domestic, senza considerare l'inflazione.

Un risultato ancora più impressionante se si considera quanto a lungo il precedente primato fosse rimasto intatto. Uscito nelle sale nel dicembre 2015, Star Wars: Il risveglio della Forza aveva chiuso la sua corsa nordamericana con 936,66 milioni di dollari. Per oltre dieci anni nessun altro blockbuster era riuscito a strappargli il record. Ci aveva provato Avengers: Endgame, fermandosi a 858,3 milioni di dollari nel 2019. Anche Spider-Man: No Way Home, nonostante il fenomeno cinematografico generato dal ritorno dei diversi Spider-Man, aveva concluso la propria corsa molto più indietro.

Brand New Day ha invece completato il sorpasso in appena 47 giorni. Il film diretto da Destin Daniel Cretton aveva del resto fatto capire fin dal debutto che la sua corsa sarebbe stata fuori dal comune. Nel primo weekend nelle sale nordamericane aveva incassato circa 360,1 milioni di dollari, superando i 357,1 milioni di Avengers: Endgame e stabilendo il nuovo record per il miglior weekend d'apertura nella storia del box office domestic.

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

Da quel momento Spider-Man non si è più fermato. Brand New Day è diventato il film più veloce di sempre a raggiungere diversi traguardi al box office nordamericano, compresi i 900 milioni di dollari, cifra che prima di questa estate era stata raggiunta soltanto da Il risveglio della Forza. Il dato assume ancora più peso guardando alla concorrenza affrontata nelle ultime settimane. Spider-Man ha mantenuto il primo posto al box office per sei weekend consecutivi, prima di essere scalzato da Practical Magic 2. Quando il film con Sandra Bullock e Nicole Kidman lo ha fatto scendere in seconda posizione, però, il record di Star Wars era ormai distante appena una manciata di milioni.

Ora anche quell'ultimo ostacolo è caduto. Il successo non riguarda soltanto il Nord America, visto che a livello mondiale Spider-, diventando il terzo maggiore incasso cinematografico di sempre a livello globale. Davanti rimangono soltanto Avengers: Endgame e Avatar. Brand New Day ha inoltre ampiamente superato il risultato del precedente film solista di Tom Holland,, che aveva chiuso la propria corsa mondiale intorno agli. Il nuovo capitolo è così diventato anche il film Sony con il maggiore incasso globale di sempre.

Adesso resta un'altra soglia che fino a poco tempo fa sarebbe sembrata quasi impossibile: il miliardo di dollari nel solo mercato nordamericano. Nessun film nella storia ha mai raggiunto quella cifra senza tenere conto dell'inflazione. Brand New Day deve ancora incassare più di 60 milioni di dollari per riuscirci e, dopo oltre un mese e mezzo nelle sale, il ritmo inevitabilmente sta rallentando. Non è quindi affatto scontato che riesca a conquistare anche questo primato. Ma quello che è già certo, basta per entrare nella storia: dopo più di dieci anni Star Wars: Il risveglio della Forza non è più il re del box office nordamericano. Il nuovo numero uno porta la maschera di Spider-Man, grazie ai suoi risultati straordinari al botteghino.