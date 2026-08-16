Spider-Man: Brand New Day, l'attore di Ned spiega il significato di QUELLA scena

Pubblicazione: 16 agosto alle 10:00

Dopo tutto quello che Peter Parker ha sacrificato alla fine di Spider-Man: No Way Home, Brand New Day ha finalmente offerto ai fan un barlume di speranza. Un film intero di dolore, inganni e magia che hanno letteralmente spezzato il cuore del protagonista, ma gli ultimi momenti della pellicola ci hanno regalato qualcosa che non provavamo per Peter da molto tempo. Proprio questo: speranza. Seguono spoiler importanti sulla trama del film.

I momenti conclusivi emotivamente carichi del film hanno riunito, e una stretta di mano apparentemente innocente è diventata immediatamente uno dei punti di. Ora l'attore che interpreta Ned ha finalmente condiviso i suoi pensieri su cosa sia realmente accaduto in quella scena. Parlando con The Hollywood Reporter,ha ammesso che nemmeno lui sa se Ned ricordi davvero Peter.

L'attore pensa che non ci sia una risposta definitiva, ma, come tutti noi, sa cosa spera che sia. Quando gli è stato chiesto se Ned avesse recuperato i suoi ricordi durante la scena finale del film, Batalon ha risposto con una riflessione che apre più domande di quante ne chiuda. Prima di tutto, Ned si ricorda davvero di lui. La questione sembra volutamente lasciata aperta. E se fosse solo memoria muscolare? E se ricordasse solo quella stretta di mano ma nient'altro di Peter? E se ripetesse semplicemente il nome Peter perché è quello che Peter dice che si chiama in quel momento? Non lo sa nemmeno lui.

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

Batalon sente che sia davvero aperto all'interpretazione di tutti. Per lui, è un piccolo cenno davvero interessante, quindi spera che da lì possano accadere delle cose. Potrebbe esserci un leggero bagliore o un piccolo barlume, se vogliamo. Dopo essersi presentato semplicemente come Peter, i due cadono istintivamente nella classica stretta di mano che avevano perfezionato nel corso di anni di amicizia, prima che l'incantesimo del Dottor Strange cancellasse i ricordi del mondo su Peter Parker.

Momenti dopo, Ned ripete silenziosamente il nome di Peter, portando molti fan a chiedersi se i suoi ricordi stessero iniziando a tornare. È chiaro che, ma dopo quello che è successo a Peter quando pensava di aver ritrovato MJ solo per scoprire che era un inganno, non possiamo permetterlo. La domanda che ossessiona i fan è, quella coreografia fisica incisa nel corpo attraverso la ripetizione, possa essere la chiave che apre la porta ai ricordi perduti.

La teoria della memoria muscolare è affascinante proprio perché scientificamente plausibile. Il cervelletto e i gangli della base, le strutture che governano i movimenti automatici, operano in modo parzialmente indipendente dall'ippocampo, dove risiedono i ricordi episodici. Potresti dimenticare completamente una persona ma ricordare ancora come ballare con lei. Il tuo corpo ricorda ciò che la mente ha cancellato. Ma c'è dell'altro in quella scena. Il modo in cui Ned ripete quel nome, Peter, come se stesse cercando di afferrare qualcosa che gli sfugge, come quando hai una parola sulla punta della lingua ma non riesce a materializzarsi.

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

Quel momento di esitazione potrebbe essere la prima crepa nell'incantesimo di Strange, il punto in cui la magia inizia a cedere di fronte alla forza dei legami umani. Questa scelta narrativa di Brand New Day, volutamente ambigua, non dà una risposta netta ai fan, ma dopo un film che ha tolto tutto a Peter Parker, la sola possibilità che non sia tutto perduto per sempre è il vero regalo emotivo della storia. Jacob Batalon ha ragione quando dice che è aperto all'interpretazione, ma la sua speranza personale trapela dalle sue parole.

La scena lascia quindi aperto un piccolo spiraglio: Ned potrebbe aver conservato qualcosa del suo legame con Peter, anche se non è ancora chiaro se si tratti di veri ricordi o semplicemente di memoria muscolare. La scelta della loro storica stretta di mano non sembra casuale: quel gesto rappresentava da sempre la loro amicizia e il fatto che venga ripetuto istintivamente suggerisce che l'incantesimo potrebbe non aver cancellato completamente ciò che li univa.

Anche il modo in cui Ned ripete il nome di Peter alimenta volutamente l'ambiguità. Potrebbe semplicemente averlo appena sentito oppure, come sperano molti fan, qualcosa potrebbe essersi mosso nella sua memoria. Dopo il doloroso finale di No Way Home, Brand New Day (che prosegue la sua corsa al botteghino) sembra così lasciare Peter con una piccola speranza: forse alcuni legami sono abbastanza profondi da sopravvivere persino alla magia.