Spider-Man: Brand New Day potrebbe nascondere il primo vero tassello dell'arrivo degli X-Men nell'MCU

Pubblicazione: 23 giugno alle 10:00

Il nuovo trailer di Spider-Man: Brand New Day ha fatto molto più che mostrare l'Hulk di Bruce Banner, Scorpion e Punisher in azione. Tra le pieghe delle sequenze d'azione e i volti noti, si nasconde un dettaglio apparentemente minore che potrebbe invece rappresentare una svolta epocale per il Marvel Cinematic Universe: l'introduzione di un villain legato agli X-Men, un segnale chiaro che la Casa delle Idee stia preparando il terreno per l'era dei mutanti.

Dopo Avengers: Secret Wars, Marvel Studios dovrebbe finalmente introdurre gli. Non più versioni alternative provenienti da universi paralleli, ma mutanti cresciuti e da sviluppare nell'MCU., regista di Thunderbolts, sta già lavorando a un progetto dedicato agli, e questo rende ancora più significativa ogni piccola semina narrativa che Kevin Feige e il suo team stanno disseminando nei film attuali.

Piantare i semi in anticipo non è una novità per Marvel, visto che l'hanno fatto con Thanos, con le Gemme dell'Infinito, e ora stanno chiaramente preparando il pubblico all'idea che i mutanti esistano, che siano temuti, che la società li consideri una minaccia. Proprio come nei fumetti originali, dove la paura e l'odio verso i mutanti rappresentano una metafora potente di ogni forma di discriminazione.

Spider-Man: Far From Home, fonte: Sony Pictures

Tramell Tillman, volto noto della serie Severance, interpreta nel film William "Bill" Metzger, e questo nome dovrebbe far drizzare le antenne a chiunque conosca i fumetti Marvel. Difatti nell'MCU, Metzger è il direttore del Dipartimento di Controllo Danni, l'organizzazione governativa che si occupa di ripulire, contenere e monitorare gli individui dotati di poteri. Un'agenzia che ha fatto la sua prima apparizione in Spider-Man: Homecoming e che da allora ha gradualmente assunto un ruolo sempre più invasivo e ambiguo.

Nel trailer,per affrontare un pericoloso controllore mentale, descrivendolo come un nemico che "non possono vedere" e "non possono controllare". Il dettaglio più interessante arriva quando Bill afferma chesembra essere l'unico immune, presumibilmente grazie al suo senso di ragno che lo avverte dei pericoli prima che si manifestino. E sì, un controllore mentale invisibile e incontrollabile suona familiare a chiunque abbia seguito le storie degli X-Men.

Precisiamo inoltre che nei fumetti Marvel, William Metzger è un personaggio ben diverso dal burocrate governativo che vediamo nell'MCU. È un villain legato proprio agli X-Men, membro di organizzazioni anti-mutanti e figura chiave in alcune delle storyline più oscure che hanno coinvolto la paura sociale verso i mutanti. La sua presenza in Spider-Man: Brand New Day potrebbe non essere casuale, ma parte di un disegno più ampio per introdurre gradualmente la questione mutante nell'universo cinematografico.

Following the casting of Tramell Tillman in #SpiderMan: Brand New Day, it has now been revealed through the latest trailer that he is set to play Marvel's William "Bill" Metzger in the upcoming Phase 6 installment. 🕷️



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Oltre alle teorie secondo cui il personaggio misterioso interpretato da Sadie Sink potrebbe rivelarsi Jean Grey, una delle telepati più potenti dell'universo Marvel, l'inserimento di Metzger aggiunge un altro tassello al puzzle. Se Metzger mantiene nel Marvel Cinematic Universe anche solo una parte del suo ruolo fumettistico, potrebbe diventare il volto pubblico della paura istituzionale verso i mutanti, il burocrate che trasforma la diffidenza in politica, la preoccupazione in persecuzione.

Il ruolo del Dipartimento di Controllo Danni (DODC) potrebbe quindi rivelarsi molto più importante di quanto sembri. Già visto in Spider-Man: Homecoming e in altri progetti dell'MCU, l'ente governativo si è sempre mosso in una zona grigia tra tutela dei cittadini e controllo degli individui con poteri. Con l'arrivo dei mutanti, potrebbe trasformarsi nell'equivalente cinematografico delle organizzazioni anti-mutanti viste nei fumetti, contribuendo ad alimentare la paura nei confronti degli X-Men.

Anche il misterioso controllore mentale citato nel trailer potrebbe rappresentare uno dei primi mutanti a manifestarsi pubblicamente nel Marvel Cinematic Universe, offrendo il pretesto perfetto per introdurre quel clima di diffidenza e persecuzione che da sempre caratterizza le storie degli X-Men. Sarebbe un modo efficace per costruire gradualmente il nuovo status quo dell'universo Marvel, invece di introdurre i mutanti all'improvviso.

Se questa teoria dovesse rivelarsi corretta, Spider-Man: Brand New Day potrebbe rappresentare il primo vero passo verso l'arrivo degli X-Men nell'MCU. A rafforzare questa possibilità ci sono anche i numerosi rumor secondo cui Sadie Sink interpreterebbe Jean Grey, uno dei personaggi più iconici dei mutanti. Per il momento Sony e Marvel Studios continuano a mantenere il massimo riserbo sul ruolo affidato all'attrice, ma l'attesa è ormai agli sgoccioli: il film arriverà nelle sale italiane il 29 luglio 2026 e potrebbe finalmente fare chiarezza su uno dei misteri più discussi del Marvel Cinematic Universe.