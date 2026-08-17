Spider-Man: Brand New Day supera i 2 miliardi al box office: solo un film nella storia ha fatto meglio

Pubblicazione: 17 agosto alle 08:00

Il box office mondiale ha un nuovo dominatore incontrastato: Spider-Man: Brand New Day ha appena superato la soglia psicologica dei 2 miliardi di dollari di incassi globali, raggiungendo il traguardo dopo appena tre settimane di programmazione nelle sale. Un risultato che definire straordinario sarebbe riduttivo: stiamo parlando di uno dei film di maggior successo commerciale nella storia del cinema.

I numeri parlano chiaro e sono impressionanti. L'ultima avventura cinematografica dinei panni dell'arrampicamuri Marvel ha accumulatonel mercato nordamericano e, per un totale complessivo di. Un risultato che colloca automaticamentein una compagnia estremamente esclusiva: quella degli otto film che nella storia hanno superato la barriera dei 2 miliardi. Il club è ristretto e prestigioso.

Accanto al nuovo Spider-Man troviamo colossi come Avatar di James Cameron del 2009, che detiene ancora il record assoluto con 2,9 miliardi, seguito da Avengers: Endgame del 2019 con 2,7 miliardi. Poi c'è Avatar: La via dell'acqua del 2022 con 2,3 miliardi, Titanic sempre di Cameron del 1994 con 2,2 miliardi, Star Wars: Il risveglio della Forza del 2015 con 2,07 miliardi e Avengers: Infinity War del 2018 con 2,03 miliardi. L'ottavo membro è proprio Brand New Day, che ha bruciato le tappe con una velocità senza precedenti.

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

E qui arriva il dato forse più significativo: Spider-Man: Brand New Day è il secondo film più veloce di sempre a raggiungere i 2 miliardi di dollari. Solo Avengers: Endgame ha fatto meglio, toccando quota 2 miliardi dopo appena 11 giorni di programmazione. Questo posizionamento cronologico la dice lunga sulla forza attrattiva del personaggio di Peter Parker e sulla capacità del film di mantenere uno slancio eccezionale weekend dopo weekend. La cavalcata trionfale di Brand New Day era iniziata in modo dirompente già dal primo weekend.

Il film aveva debuttato a fine luglio con un incasso record di 355 milioni di dollari in Nord America e bennel solo weekend d'apertura. Numeri che avevano immediatamente fatto tremare i libri dei record, strappando lo scettro del miglior debutto di sempre proprio ad. Dopo soli sei giorni di programmazione,, dimostrando una tenuta e un appeal davvero rari. Vale la pena ricordare che il precedente capitolo della saga,, si era fermato a quota

Un risultato eccezionale che però non era bastato per entrare nel club dei 2 miliardi. Il motivo principale? L'assenza della Cina dal mercato di distribuzione, un territorio che tradizionalmente contribuisce in modo significativo agli incassi dei blockbuster Marvel. Brand New Day, evidentemente, è riuscito a compensare brillantemente questa e altre eventuali lacune distributive. Ora la domanda che tutti gli analisti del settore si pongono è: fin dove può arrivare Spider-Man: Brand New Day?

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

Con una permanenza in sala ancora sostenuta e un entusiasmo del pubblico che non accenna a diminuire, le proiezioni diventano sempre più ambiziose. C'è chi ipotizza che il film possa diventare il primo nella storia a raggiungere il miliardo di dollari nel solo mercato domestico nordamericano, dove attualmente il record appartiene a Star Wars: Il risveglio della Forza con 936 milioni. Ma c'è anche chi si spinge oltre, immaginando uno scenario ancora più clamoroso: potrebbe Brand New Day diventare il primo film della storia a toccare i 3 miliardi di dollari a livello globale?

Una domanda che fino a poche settimane fa sarebbe sembrata fantascienza, ma che oggi inizia a farsi strada tra gli addetti ai lavori come possibilità concreta, seppur ambiziosa. La performance di Spider-Man: Brand New Day rappresenta un caso di studio affascinante per l'industria cinematografica. In un'epoca in cui le piattaforme streaming sembravano minacciare l'esperienza della sala, ecco che un supereroe in calzamaglia rossa e blu dimostra che il grande schermo conserva intatto il suo fascino magnetico. Quando il prodotto è giusto, quando la storia funziona e i personaggi risuonano con il pubblico globale, le persone si alzano dal divano e comprano il biglietto.

Il quarto capitolo da solista di Tom Holland nei panni di Peter Parker, che continua a far discrete per quel gesto nel finale, si conferma quindi non solo un successo commerciale, ma un vero e proprio fenomeno culturale capace di attraversare generazioni, continenti e culture diverse. L'ottava posizione tra i film di maggior incasso di tutti i tempi è già assicurata, ma ogni weekend che passa porta con sé la possibilità di scalare ulteriormente questa classifica leggendaria.