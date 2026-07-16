Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland elogia Sadie Sink: “Nel terzo atto ruba letteralmente il film”

Pubblicazione: 16 luglio alle 10:00

Spider-Man: Brand New Day sta per portare Peter Parker in un territorio inesplorato del Marvel Cinematic Universe. Il film diretto da Destin Daniel Cretton, atteso nelle sale questo mese, mette l'Uomo Ragno di Tom Holland faccia a faccia con uno dei personaggi più controversi e violenti dell'universo Marvel: Frank Castle, alias Punisher, interpretato da Jon Bernthal. Un incontro che sulla carta sembra destinato allo scontro, ma che dietro le quinte ha preso una piega completamente diversa. Il tutto inoltre sarà arricchito da Sadie Sink, chiamata ad interpretare un personaggio ancora avvolto nel mistero.

"Sulla pagina era sempre previsto che si scontrassero, che si provocassero a vicenda, e tutto finiva più o meno lì. Ma quando abbiamo iniziato a lavorare insieme sul set, è sbocciato naturalmente questo rapporto che definirei da fratello maggiore e fratello minore." - Tom Holland

Durante un'intervista esclusiva con Perri Nemiroff di Collider per Noovie's Close Up,hanno svelato come la dinamica tra i loro personaggi si sia trasformata profondamente durante la produzione, evolvendo ben oltre quanto immaginato nella sceneggiatura originale. "La progressione del rapporto è stata la chiave," ha spiegato

The Punisher in Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

Quella che doveva essere una relazione antagonista ha iniziato a rivelare sfumature inaspettate., il regista che ha guidato questa trasformazione, ha riconosciuto immediatamente il potenziale di questa alchimia spontanea tra i due attori.ha sottolineato come il regista abbia capito che si trattava di "oro puro per il film, perché l'intera storia parla di Peter Parker che non ha più amici e che poi trova un amico nel compagno più improbabile possibile."

Il contesto narrativo è fondamentale per comprendere questa dinamica, visto che dopo gli eventi che hanno sconvolto la vita di Peter, il giovane eroe si ritrova completamente isolato, senza la rete di supporto che lo aveva sempre sostenuto. Frank Castle, dal canto suo, torna sullo schermo in uno stato mentale ancora più estremo: come ha confermato Bernthal, il personaggio ha praticamente "rinunciato agli esseri umani." Due anime solitarie, entrambe segnate da perdite devastanti e metodi radicalmente diversi di affrontare il male.

Eppure, proprio questa condivisione di dolore e isolamento ha creato un ponte inaspettato. "Stiamo attraversando la stessa cosa," ha rivelato Holland, riferendosi ai suoi personaggi. "E penso che la scena tra noi alla fine del film sia molto diversa da quella originariamente scritta. È stato il prodotto del fatto che siamo diventati amici nella vita reale." L'improvvisazione è diventata uno strumento cruciale per dare vita a questa trasformazione.

Cretton ha concesso ai due attori la libertà di sperimentare, di giocare con le dinamiche dei personaggi, permettendo loro di portare sul grande schermo l'autenticità del rapporto che si stava costruendo fuori dal set. Questa apertura creativa ha prodotto momenti che non esistevano nella sceneggiatura originale, modificando sostanzialmente il tono e il significato della relazione tra Spider-Man e Punisher. Nel corso della stessa intervista, Holland ha anche speso parole importanti per Sadie Sink, al suo debutto nel Marvel Cinematic Universe in un ruolo che resta ancora avvolto nel mistero.

Pur evitando qualsiasi spoiler, l'attore ha lasciato intendere che il suo personaggio avrà un peso fondamentale nella parte finale del film.

"Ha gestito la pressione del personaggio che interpreta con una grazia incredibile e, nel terzo atto, ruba letteralmente il film. È davvero straordinaria." - Tom Holland

Spider-Man: Far From Home, fonte: Sony Pictures

Holland ha poi rivolto un elogio anche a Zendaya, definendo una delle scene condivise con l'attrice "probabilmente la migliore a cui abbia mai preso parte". Parole che contribuiscono ad aumentare ulteriormente le aspettative per un film che promette di mettere al centro non solo l'azione, ma anche le relazioni tra i suoi protagonisti.

Ancora pochi giorni e scopriremo se la chimica tra Spider-Man e Punisher riuscirà davvero a sorprendere il pubblico quanto ha sorpreso gli stessi attori durante le riprese. Ma c'è un'altra grande incognita che continua ad alimentare le discussioni tra i fan: il personaggio interpretato da Sadie Sink. Da mesi il suo ruolo è al centro di indiscrezioni e presunti spoiler, senza che Marvel Studios abbia mai confermato la sua identità. Le parole di Tom Holland, che la descrive come una delle grandi protagoniste del terzo atto, non fanno altro che aumentare la curiosità: qualunque sia il personaggio che interpreterà, sembra destinato a lasciare il segno in Spider-Man: Brand New Day.