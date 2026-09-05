Spider-Noir, doccia fredda per i fan di Nicolas Cage: Prime Video cancella la serie dopo una sola stagione

Pubblicazione: 05 settembre alle 08:00

È già finita l'avventura televisiva di Spider-Noir. Prime Video ha deciso di non rinnovare per una seconda stagione la serie Marvel con Nicolas Cage, mettendo così la parola fine al progetto dopo appena otto episodi e a poco più di tre mesi dal debutto. Una decisione che sorprende anche perché la serie era riuscita a ritagliarsi una certa visibilità sulla piattaforma nelle settimane successive all'uscita.

aveva debuttato ilnegli Stati Uniti, per poi arrivare ilcon tutti gli otto episodi della prima stagione. La serienell'universo dell'Uomo Ragno dopo la sua esperienza nei film animati dello, ma questa volta in carne e ossa e nei panni di una versione decisamente particolare dell'eroe. La storia è ambientata nella, investigatore privato ormai disilluso che si ritrova coinvolto in una serie di casi apparentemente semplici. Le indagini finiscono però per trascinarlo nuovamente verso un passato che avrebbe preferito lasciarsi alle spalle: quello di The Spider, l'unico supereroe della città.

L'idea era quella di prendere l'immaginario di Spider-Man e immergerlo completamente nelle atmosfere del noir classico. Non soltanto dal punto di vista narrativo: Spider-Noir era stata realizzata contemporaneamente in due versioni, una in bianco e nero e una a colori, entrambe disponibili su Prime Video. Una scelta che aveva richiesto un lavoro particolare su fotografia, illuminazione, scenografie e persino sui colori utilizzati sul set, in modo che ogni scena funzionasse in entrambi i formati.

Accanto a Nicolas Cage c'era inoltre un cast importante formato da Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodriguez, Abraham Popoola, Jack Huston e Brendan Gleeson. Oren Uziel e Steve Lightfoot avevano guidato la serie come co-showrunner, mentre tra i produttori esecutivi figuravano anche Phil Lord, Christopher Miller e Amy Pascal. Cage stesso partecipava al progetto come produttore esecutivo. La cancellazione arriva però dopo un debutto che non era passato inosservato.

Quandoaveva inaugurato a giugno le proprie classifiche settimanali dei contenuti più visti, senza rendere pubblici i numeri effettivi,, alle spalle soltanto die davanti a. Un piazzamento importante che evidentemente. Amazon non ha comunicato pubblicamentee, soprattutto,che permettano di capire quale sia stato il rendimento complessivo di Spider-Noir dopo le prime settimane.

Prime Video, del resto, pubblica le proprie Top 10 senza accompagnarle con il numero esatto di spettatori o di ore viste. La notizia chiude inoltre la porta a un ritorno sul piccolo schermo di Nicolas Cage nei panni di Ben Reilly, almeno all'interno di questa serie. Soltanto pochi mesi fa, parlando del finale della prima stagione e della possibilità di proseguire la storia, l'attore aveva lasciato aperta la questione di un'eventuale seconda stagione. Adesso la decisione di Prime Video ha dato una risposta definitiva.

Nicolas Cage in Spider-Noir, fonte: Sony Pictures Television

Spider-Noir rappresentava peraltro un progetto particolarmente curioso nella carriera di Cage. Come abbiamo accennato poco sopra nell'articolo, l'attore aveva già prestato la voce a Spider-Man Noir in Spider-Man: Into the Spider-Verse del 2018, ma la serie non costituiva semplicemente la versione live-action dello stesso personaggio. Amazon e Sony avevano costruito una storia autonoma attorno a Ben Reilly, separata dalle altre incarnazioni cinematografiche dell'Uomo Ragno.

Nonostante lo stop,non sembrano intenzionate ad abbandonare completamente l'universo Marvel legato ai personaggi di Spider-Man. Secondo Variety e Deadline, le due società stanno continuando a sviluppare, anche se al momento non sono stati forniti dettagli sui titoli che potrebbero effettivamente andare avanti.

Spider-Noir rimarrà quindi un apprezzato esperimento isolato: otto episodi, due differenti versioni visive e Nicolas Cage alle prese con uno Spider-Man immerso nel cinema noir degli anni '30. Un progetto che aveva provato a prendere una delle icone più riconoscibili della Marvel e portarla in un territorio completamente diverso dal solito, ma che non avrà la possibilità di continuare oltre la sua prima stagione.