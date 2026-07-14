Spielberg, Laura Dern e il cast di Jurassic Park salutano Sam Neill: i tributi commuovono i fan

Pubblicazione: 14 luglio alle 10:33

Il cinema mondiale ha perso uno dei suoi volti più iconici. Sam Neill, l'attore neozelandese che ha incarnato il paleontologo burbero ma dal cuore d'oro Alan Grant nella saga di Jurassic Park, si è spento lunedì 13 luglio a Sydney, in Australia, all'età di 78 anni. La notizia, diffusa attraverso un comunicato della famiglia pubblicato su Instagram, ha colpito milioni di fan in tutto il mondo e scosso profondamente l'industria cinematografica.



La famiglia ha confermato che la morte è stata improvvisa e inaspettata, precisando però che Neill è rimasto libero dal cancro fino alla fine. Una nota bittersweet per chi aveva seguito la sua battaglia contro un linfoma non-Hodgkin aggressivo, diagnosticato nel 2023 e dichiarato sconfitto solo nell'aprile di quest'anno. Il comunicato ufficiale recita: "Sam era circondato dalla famiglia ed è mancato con la dignità che ha caratterizzato tutta la sua vita. La perdita è stata improvvisa e inaspettata, ma benedetta dal fatto che Sam è rimasto libero dal cancro".





L'omaggio più toccante è arrivato proprio da Laura Dern, che nella saga interpretava la paleobotanica Ellie Sattler, controparte calorosa e ottimista del Grant burbero di Neill. In una dichiarazione a Variety, l'attrice ha scritto:

"Sam è stato il mio amato amico di una vita. Mi ha mostrato la profondità della lealtà, della protezione e dell'amore, sempre accompagnati dall'humour più asciutto. Era un vero e nobile gentleman, avvolto nel mio leading man da sogno. Ti vorrò bene per sempre, dottor Alan Grant". - Laura Dern

dal set di Jurassic Park, scrivendo semplicemente: "La prossima grande avventura inizia. Amore, sempre e per sempre".





Steven Spielberg ha rilasciato un tributo dettagliato in cui ha riconosciuto il debito verso i registi Roger Donaldson, Gillian Armstrong, Graham Baker e Phillip Noyce per aver fatto brillare Neill nei ruoli che lo portarono alla sua attenzione.

"Sam era eccezionalmente collaborativo. Fu una sfida per lui interpretare un personaggio che si comportava come se i bambini fossero disordinati e puzzolenti, perché era l'opposto del padre amorevole che era per i suoi figli. Ho adorato fare tutti i film di Jurassic con lui. Insieme a Laura Dern e Jeff Goldblum, avremo sempre la nostra famiglia Jurassic, e Sam non sarà mai dimenticato da noi o dai suoi molioni di fan in tutto il mondo". - Steven Spielberg

Steven Spielberg pays tribute to late 'Jurassic Park' star Sam Neill: “I owe a debt of gratitude to Roger Donaldson, Gilliam Armstrong, Graham Baker and Phillip Noyce for casting Sam Neill in the roles in which he was so brilliant that brought him to my attention and led to his… pic.twitter.com/S8fccAEx3b — Deadline (@DEADLINE) July 13, 2026

Anche Bryce Dallas Howard, protagonista di Jurassic World - Il dominio accanto a Neill nel 2022, lo ha ricordato su Instagram descrivendolo come "divertente, caloroso, maledettamente autoironico, infinitamente gentile. Illuminava ogni stanza in cui entrava e rendeva l'esperienza dell'essere umani abbagliante".





Questi non sono stati comunque gli unici tributi a un grande attore, anzi tantissimi altri si sono dichiarati sconvolti e lo hanno salutato sui social nelle scorse ore. Ritrovare il cast e il regista del film che lo hanno reso iconico e immortale, fa tutto un altro effetto. Nonostante il successo hollywoodiano, Neill aveva largamente rifiutato lo stile di vita da celebrity, preferendo la vita nella sua fattoria e nel suo vigneto in Nuova Zelanda.



Suo figlio Tim aveva dichiarato di essere sorpreso che il padre "riservato e privato" avesse abbracciato i social media con tale entusiasmo, ma era proprio quella capacità di connettersi con la gente comune, senza fronzoli né pose, che aveva reso Sam Neill così amato. Lascia quattro figli e otto nipoti, oltre a un'eredità cinematografica che attraversa generazioni. Per milioni di persone nel mondo, il dottor Alan Grant rimarrà per sempre quell'uomo che si toglieva lentamente gli occhiali da sole davanti all'impossibile, insegnandoci che la meraviglia non ha età.