Stanley Tucci ricorda quando "non riusciva a trovare lavoro" dopo Il diavolo veste Prada: "Non capivo perché"

Stanley Tucci ha interpretato il ruolo di Nigel nel film Il diavolo veste Prada, un film iconico e che è stato un vero successo al botteghino. Nonostante questo, Tucci ha rivelato di aver avuto difficoltà a trovare un altro lavoro dopo quella parte.

Il diavolo veste Prada 2: Stanley Tucci sarebbe "felice" di tornare, convinto che sarebbe "una delle migliori esperienze in assoluto"

L'attore ha raccontato:

Dopo Il diavolo veste Prada, non riuscivo a trovare lavoro, e non capivo bene il perché, ma era semplicemente così. Quindi ho fatto cose che non volevo necessariamente fare, ma le ho fatte.