Stefania Sandrelli e il ricordo di Tinto Brass: "Mi dissero era un bruto, invece trovai un angelo"

Pubblicazione: 05 novembre alle 15:18

Ci sono incontri che restano impressi nella memoria per la loro natura paradossale, quasi surreale. Come quello tra Tinto Brass e Amanda Sandrelli, figlia di Stefania, avvenuto in circostanze che definire imbarazzanti sarebbe un eufemismo. L'attrice lo ha raccontato in un'intervista a Repubblica, ripercorrendo con affetto e ironia i quarant'anni di amicizia con il regista scomparso di recente, partendo proprio da quell'episodio che segnò l'inizio della loro collaborazione per La chiave, il film del 1983 che sarebbe diventato uno dei maggiori successi popolari del cinema italiano.





Prima di iniziare le riprese,. Un incontro di lavoro come tanti, se non fosse che Amanda, allora diciottenne, si svegliò ignorando la presenza di un ospite. Si affacciò senza vestiti e si trovò faccia a faccia con il regista. Un momento che la ragazza visse con comprensibile imbarazzo,la madre: "Eravamo nello studio quando Amanda si svegliò, non sapendo ci fosse qualcuno s'affacciò spogliata. Rimase imbalsamata, poverina". La situazione potenzialmente mortificantecon una battuta: "Amanda, non occorreva che ti facessi vedere così, per un film ti avrei preso lo stesso". Una risposta che fotografa perfettamente il personaggio:Ma. In un negozio di intimo nel centro di Roma, vicino al cinema Capranica, l'attrice decise di presentarsi completamente nuda davanti a Tinto Brass, alla moglie Carla Cipriani (soprannominata Tinta) e al produttore Giovanni Bertolucci. Una scelta consapevole, quasi una dichiarazione di intenti. "Stavamo provando delle cose per il film e io colsi l'occasione. Feci una specie di défilé, come le modelle, ma completamente svestita. Dissi: ecco, io sono così, guardatemi bene, sono tutta qui. Lo feci per lui, per lei, ma anche per me".

"La chiave è un film dalla parte delle donne. L'uomo fa la figura del cretino, come spesso accade agli uomini. Tinto mette in evidenza i difetti, i vizi maschili. Le donne invece hanno capito benissimo il film, da che parte stavo e si sono messe dalla mia. Se qualcuno non ha colto questo aspetto, allora non sapeva guardare". Una lettura che ribalta completamente la percezione comune del cinema di Brass, spesso relegato alla categoria dell'erotismo popolare. Eppure i numeri le danno ragione: La chiave incassò più di Rambo, diventando un fenomeno culturale capace di intercettare un pubblico vastissimo, ben oltre la nicchia degli appassionati del genere. Un successo che avrebbe potuto fruttare a Sandrelli una fortuna, se avesse accettato la proposta di Giovanni Bertolucci di ricevere una percentuale sugli incassi.



