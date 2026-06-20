Stefano De Martino conferma, Affari Tuoi torna finalmente in programmazione: scopri quando e cosa cambia

Pubblicazione: 20 giugno alle 09:47

Il vasto pubblico di Affari Tuoi si ritrova davanti ad una nuova sorpresa, per fortuna positiva, ma che non durerà molto. Dopo alcuni giorni di assenza, il programma condotto da Stefano De Martino torna finalmente in programmazione su Rai 1, riprendendo il proprio posto nell’access prime time. Tuttavia il percorso verso la conclusione della stagione non sarà lineare come molti telespettatori speravano.

Stefano De Martino ad Affari Tuoi - Fonte: Rai

La causa è nota:continua a occupare ampi spazi nel palinsesto della rete ammiraglia Rai, costringendo i responsabili della programmazione, in alcuni casi,. Una situazione che ha inevitabilmente inciso sulla continuità di uno dei programmi più seguiti della televisione italiana.

La puntata di questa sera, 20 Giugno 2026, rappresenta il ritorno di Affari Tuoi dopo una breve interruzione dovuta agli appuntamenti sportivi. Per il pubblico è l’occasione di ritrovare la routine che ha contribuito a consolidare gli ascolti molto elevati: si tratta di un appuntamento ormai irrinunciabile per milioni di italiani, soprattutto quelli con una fascia di età più elevata. Stefano De Martino ha saputo raccogliere un’eredità importante, portando uno stile personale che ha contribuito a rinnovare il programma senza snaturarne l’identità.

Proprio per questo motivo. I fan del programma hanno infatti dovuto fare i conti con diversi cambiamenti nelle ultime settimane, dovuti soprattutto alla necessità di lasciare spazio agli incontri della competizione calcistica internazionale. Ma c'è una nota a margine: il ritorno di Affari Tuoi non coincide con una serata completamente normale. La trasmissione andrà infatti in onda con una durata ridotta rispetto agli standard abituali.

La fascia dell’access prime time dovrà infatti adattarsi ai Mondiali, una scelta inevitabile per la rete pubblica, che in queste settimane sta concentrando gran parte delle proprie energie editoriali sulla copertura delle seguitissime partite di calcio. Per il pubblico di Affari Tuoi significa però dover rinunciare a qualche minuto di gioco e a un ritmo narrativo che spesso si sviluppa fino all’ultimo pacco. Se il ritorno di questa sera rappresenta una buona notizia, il calendario dei prossimi giorni racconta una realtà più complessa. Le modifiche alla programmazione non sono infatti terminate.

Stefano De Martino apre un pacco ad Affari Tuoi - Fonte: Rai

Nei prossimi appuntamenti il programma continuerà ad alternare presenze e assenze, anche a causa dei mondiali, seguendo un calendario fortemente influenzato dalle partite trasmesse da Rai 1. In pratica, il pubblico dovrà abituarsi a una programmazione intermittente che accompagnerà il game show fino alle ultime settimane della stagione. Dopo la puntata odierna, il programma subirà infatti nuove sospensioni. Alcune serate saranno dedicate esclusivamente al calcio internazionale, con la conseguente cancellazione dell’appuntamento con i pacchi.

Per evitare confusione, è utile tenere presente il calendario aggiornato delle prossime giornate:

Affari Tuoi sarà regolarmente trasmesso sabato 20 giugno, tornerà poi martedì 23 giugno e giovedì 25 giugno. Al contrario, il programma non sarà presente domenica 21 giugno, lunedì 22 giugno, mercoledì 24 giugno e venerdì 26 giugno. Si tratta quindi di quattro ulteriori stop che confermano quanto il Mondiale continui a incidere sull’organizzazione del palinsesto estivo di Rai 1. Per gli spettatori abituali sarà necessario controllare con attenzione la programmazione quotidiana, almeno fino alla conclusione della fase più intensa della competizione calcistica.