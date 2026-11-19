Pubblicazione: 19 novembre alle 09:41

Stefano De Martino ha già iniziato a delineare l'identità del suo primo Festival di Sanremo. Il conduttore ha chiarito che non porterà sul palco dell'Ariston il gruppo di amici e collaboratori che lo accompagna a Stasera tutto è possibile. Una decisione spiegata con ironia durante un'intervista al podcast Pezzi, nella quale ha voluto mettere a tacere le indiscrezioni sulla presenza di Francesco Paolantoni, Biagio Izzo e Giovanni Esposito. I tre comici, diventati volti familiari per il pubblico di STEP, non saranno al suo fianco durante la kermesse.

La notizia arriva dopo alcune dichiarazioni di Francesco Paolantoni che avevano alimentato le aspettative dei fan. Il comico napoletano aveva parlato della presenza sua e degli altri colleghi a Sanremo, annunciando che sarebbero stati lì "in carne e ossa, come primi supporter". Una frase che aveva fatto pensare a un possibile coinvolgimento del gruppo sul palco dell'Ariston, anche se non conteneva una richiesta esplicita di partecipazione.

A chiarire definitivamente la situazione ci ha pensato il diretto interessato, che al podcast Pezzi ha escluso questa possibilità. Per spiegare la scelta ha utilizzato una metafora legata a un invito a cena: "Sono già ospite degli italiani, e quando sei ospite a cena non ti puoi portare sette persone". Una battuta che sintetizza la sua intenzione di non trasformare il Festival in una rimpatriata tra amici e collaboratori. La conclusione è stata altrettanto chiara: "Mi guarderanno e tiferanno da casa perché è giusto così".

Gli esclusi da questa esperienza televisiva saranno tre volti particolarmente legati al percorso recente del conduttore, Francesco Paolantoni, Biagio Izzo e Giovanni Esposito. La loro presenza è diventata negli anni una componente riconoscibile di Stasera tutto è possibile, programma nel quale hanno condiviso con De Martino momenti comici e numerose gag. Il pubblico si era abituato a considerarli una squadra, ma il Festival rappresenta un contesto diverso, con responsabilità e obiettivi che richiedono una progettazione autonoma.

L'assenza del gruppo di STEP non significa che Sanremo 2027 sarà privo di ospiti o momenti sorprendenti., lasciando intendere la volontà di proporre incontri e collaborazioni differenti rispetto a quelli già visti nel suo programma. "Per ora l'idea è questa", ha precisato, senza entrare ancora nei dettagli della costruzione del cast. Si tratta di una prima indicazione sulle scelte artistiche che potrebbero caratterizzare la sua edizione.

Il conduttore sembra voler affrontare questa nuova avventura senza affidarsi alle formule che hanno già funzionato in televisione. Il debutto alla guida del Festival rappresenta un passaggio importante della sua carriera e De Martino non ha nascosto il peso della responsabilità, commentando con ironia: "È il mio primo Festival, potrebbe essere l'ultimo". Una battuta che restituisce la consapevolezza della portata dell'appuntamento, ma anche la volontà di viverlo come un'esperienza unica. Per Paolantoni, Izzo ed Esposito, almeno per questa volta, il posto sarà quello degli spettatori, pronti a fare il tifo per il loro amico da casa.