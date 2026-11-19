Pubblicazione: 19 novembre alle 08:45

Ci sono promesse che nascono dal desiderio di condividere una gioia e altre che vengono fatte nella speranza di regalare un po' di forza a una persona amata. Stefano De Martino ha raccontato per la prima volta un retroscena particolarmente doloroso legato agli ultimi mesi di vita del padre Enrico, scomparso nel gennaio 2026 dopo una battaglia contro un tumore. Una confessione che riguarda anche il Festival di Sanremo 2027, l'appuntamento più importante della sua carriera, e una piccola bugia pronunciata quando ancora non aveva la certezza di salire sul palco dell'Ariston.

Ospite del podcast Pezzi, il conduttore diè tornato a parlare del rapporto con il padre, ex ballerino professionista al quale era profondamente legato. Nel novembre 2025, quando le condizioni di Enrico erano peggiorate,, nonostante la sua nomina non fosse ancora ufficiale. Non si trattava del desiderio di anticipare una notizia importante, ma di un tentativo diper continuare a combattere contro la malattia.

“Per dargli un motivo in più per resistere, per tenere duro, gli ho detto: ‘Guarda che faccio il Festival di Sanremo’”, ha ricordato De Martino, spiegando che in quel momento non poteva ancora considerare certo il proprio futuro alla guida della manifestazione. La reazione del padre, però, fu immediata e piena di felicità. Enrico accolse quella notizia con grande entusiasmo, orgoglioso all'idea di vedere il figlio raggiungere uno dei traguardi più prestigiosi della televisione italiana. Stefano sperava che quella promessa potesse aiutarlo a trovare nuove energie.

Stefano De Martino, fonte: YouTube

Purtroppo, le condizioni di Enrico continuarono a peggiorare e il 19 gennaio 2026 l'uomo morì all'età di 61 anni. Soltanto alcune settimane dopo, durante la serata finale del Festival di Sanremo 2026, arrivò l'annuncio ufficiale: Stefano De Martino sarebbe diventato il nuovo conduttore e direttore artistico della manifestazione, raccogliendo il testimone da Carlo Conti. Un momento destinato a entrare nella sua storia personale e professionale, ma inevitabilmente segnato dall'assenza di una delle persone con cui avrebbe desiderato condividerlo.

Durante il passaggio di, molti telespettatori notarono cheaveva alzato gli occhi verso il cielo, visibilmente emozionato. Un gesto che oggi, alla luce delle sue dichiarazioni, assume un significato ancora più profondo. Il conduttore ha infatti spiegato che il dolore per la perdita del padre ha cambiato, comprese le sfide professionali che fino a qualche tempo prima avrebbero potuto intimorirlo. “Il dolore per la perdita di mio padre è stato un vaccino contro ogni tipo di paura”, ha dichiarato, raccontando come un'esperienza tanto difficile abbia

Da qui nasce anche il suo atteggiamento nei confronti di Sanremo 2027, un Festival che inevitabilmente porterà con sé aspettative enormi, confronti con i predecessori e il peso degli ascolti televisivi. De Martino ha spiegato di voler affrontare questa responsabilità con uno spirito diverso, senza lasciare che la paura delle critiche condizioni la sua esperienza. “Affronto questo Festival a braccia aperte perché non ho niente da perdere”, ha confidato, sottolineando quanto la scomparsa del padre abbia cambiato la sua scala delle priorità.

Stefano De Martino, fonte: Rai

Il legame tra Stefano ed Enrico, del resto, è sempre stato molto forte. Prima di intraprendere la carriera televisiva, anche il padre aveva lavorato nel mondo della danza, condividendo con il figlio una passione che avrebbe segnato profondamente il suo percorso artistico. Nel luglio 2026, durante la consegna del primo Premio Speciale Grandi Eventi Enrico De Martino, il presentatore aveva ricordato pubblicamente il carattere riservato del padre, descrivendolo come un uomo poco incline alle grandi dichiarazioni, ma sempre presente nei momenti importanti. Per Stefano, infatti, la vicinanza di Enrico si manifestava soprattutto attraverso i gesti e gli sguardi, senza bisogno di troppe parole.

Un affetto che lo stesso padre aveva raccontato in una delle sue ultime interviste, esprimendo l'orgoglio di vedere il figlio affermarsi nel mondo dello spettacolo. Intanto, ilcomincia a prendere forma. La manifestazione si svolgerà, conper la prima volta alla guida sia della conduzione sia della direzione artistica. Il presentatore ha già anticipato di voler costruire un'edizione personale, capace di rispettare la tradizione ma anche di introdurre novità, senza cercare di imitare

Eppure, dietro l'entusiasmo per questo nuovo capitolo professionale, resterà inevitabilmente il ricordo di quella conversazione avvenuta quando il futuro era ancora incerto. Mentre in rete si parla dei big in gara, Stefano De Martino porterà sul palco dell'Ariston una promessa fatta al padre prima di perderlo, una promessa che allora non sapeva se avrebbe potuto mantenere, ma che aveva pronunciato soltanto per vederlo felice e aiutarlo a non arrendersi. E forse proprio per questo, quando si accenderanno le luci del Festival, il successo più importante non sarà legato soltanto agli ascolti o agli applausi, ma al ricordo di quella felicità che Enrico riuscì a provare ascoltando le parole del figlio.