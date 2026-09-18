Stefano De Martino va al concerto di Emma, ma dietro la visita potrebbe esserci Sanremo 2027

Pubblicazione: 18 settembre alle 09:30

Stefano De Martino sotto il palco di Emma Marrone, intento a cantare le sue canzoni praticamente a memoria. Le immagini arrivate dal concerto di Milano hanno inevitabilmente fatto parlare del rapporto tra i due, ma dietro quella presenza potrebbe esserci qualcosa che va ben oltre la loro vecchia storia d'amore. E porta direttamente a Sanremo 2027. Il conduttore ha infatti assistito al grande concerto di Emma all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano del 15 settembre, recupero della data inizialmente rinviata a causa del maltempo.

Con lui c'era anchee, come mostrano i numerosi video circolati sui social,non si è limitato a osservare lo spettacolo. Ha cantato e ballato insieme al pubblico,della sua ex compagna. Tra questi anche Resta ancora un po', canzone delche negli anni è stata spesso associata dai fan proprio alla fine della loro relazione. Prima di raggiungere il pubblico, però,sarebbe passato anche nel backstage per salutare Emma, ed è proprio questo dettaglio ad aver alimentato le indiscrezioni delle ultime ore.

Difatti secondo quanto riportato da diverse fonti, dietro la presenza del conduttore potrebbe esserci anche Sanremo 2027. De Martino starebbe lavorando al cast della prossima edizione del Festival e uno dei nomi che vorrebbe portare sul palco dell'Ariston sarebbe proprio quello di Emma Marrone. L'ipotesi è che il conduttore stia cercando di convincerla a tornare in gara, ma al momento è bene sottolinearlo, non esiste alcuna conferma ufficiale né da parte di Emma né da parte dell'organizzazione del Festival. La visita nel backstage potrebbe essere stata semplicemente quella di un amico, considerando il rapporto che i due hanno ricostruito negli anni dopo la fine della loro relazione.

Ma il tempismo inevitabilmente incuriosisce. Il nome di Emma circola già da settimane tra quelli associati a Sanremo 2027 e la cantante non ha mai chiuso la porta a un possibile ritorno. Anzi, parlando recentemente proprio del prossimo Festival, Emma aveva spiegato di sentirsi spesso con Stefano De Martino e di essere convinta che farà un grande Sanremo. Soprattutto aveva chiarito un punto: se dovesse tornare all'Ariston, vorrebbe farlo da concorrente e non da co-conduttrice.

Una possibilità che renderebbe ancora più interessante quanto accaduto a Milano. Se davverofosse passato dal backstage anche per parlare di, avrebbe trovato dall'altra parte una cantante che ha già manifestato pubblicamente la propria disponibilità a valutare un ritorno in gara. Persarebbe la quinta partecipazione come concorrente. Ha debuttato nel 2011 insieme ai Modà con Arriverà, arrivando seconda, per

È tornata nel 2022 con Ogni volta è così e nel 2024 con Apnea. Nel 2015 aveva inoltre affiancato Carlo Conti nella conduzione del Festival insieme ad Arisa e Rocío Muñoz Morales. Per il momento, comunque, bisognerà aspettare, con il possibile corteggiamento sanremese che resta un'indiscrezione, e la sola presenza di De Martino al concerto non basta per trasformare Emma in una concorrente (o presentatrice) di Sanremo 2027.

Di certo c'è invece quello che è accaduto all'Ippodromo: De Martino è arrivato al concerto, è passato dal backstage e si è poi mescolato al pubblico, cantando e ballando durante lo spettacolo. Sul palco Emma ha ospitato, tra gli altri, Alessandra Amoroso, Luciano Ligabue, Fabri Fibra, Tony Effe e Rkomi, prima di annunciare anche il ritorno nei palazzetti nell'autunno del 2027.