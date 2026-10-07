Stephen King torna a recitare dopo anni, ma nessuno si aspettava di vederlo proprio in questa serie

Pubblicazione: 07 ottobre alle 16:09

Stephen King è tornato ufficialmente davanti alla macchina da presa, e lo ha fatto in un modo che nessuno avrebbe potuto prevedere. Il maestro indiscusso dell'horror contemporaneo, l'uomo che ha terrorizzato generazioni di lettori con storie di clown assassini, hotel infestati e cimiteri maledetti, ha fatto il suo ritorno alla recitazione in Big City Greens, la serie animata Disney. Una scelta che suona come un ossimoro, eppure funziona alla perfezione.

La notizia ha fatto, scatenando. Perché King, dopotutto,che occasionalmente appare sullo schermo: hacon la recitazione, una relazione intermittente ma genuina con il mondo della performance davanti alla telecamera.

Nel corso degli anni, King ha collezionato una serie di cameo memorabili, spesso nelle stesse trasposizioni cinematografiche e televisive dei suoi romanzi (e non solo). Basti pensare alla sue partecipazioni in Creepshow di George Romero, o nella miniserie del 1994 di The Stand, e più di recente, in IT Capitolo 2 di Andy Muschietti. Ha recitato anche in contesti più inaspettati: come il "pulitore" Bachman in Sons of Anarchy, un cameo che strizzava l'occhio al suo celebre pseudonimo Richard Bachman, utilizzato per anni per pubblicare romanzi sotto falso nome. Ora Big City Greens rappresenta quindi l'ultimo capitolo di questa avventura parallela, un tassello che si aggiunge a una carriera già ricchissima di sfaccettature.

Il suo rapporto con Disney potrebbe sembrare anomalo, ma in realtà è solo l'ennesima dimostrazione della sua ubiquità culturale. King è ovunque: nei bestseller, nelle serie TV, nei film, nei meme, nelle conversazioni quotidiane. È un'istituzione vivente della cultura pop americana, una figura che ha saputo rimanere rilevante attraverso decenni di cambiamenti tecnologici e di costume. Il video del suo cameo in Big City Greens ha fatto impazzire il web proprio per questo: perché rappresenta l'incontro impossibile tra mondi narrativi agli antipodi, eppure perfettamente compatibili nell'universo espanso di King.

Doctor Sleep - Warner Bros Pictures

La capacità di King didove meno te lo aspetti è parte integrante del suo fascino. Non è solo uno scrittore prolifico, cone centinaia di racconti, ma un artista che, di fallire, dianche in contesti che potrebbero sembrare sminuenti per qualcuno del suo calibro.

Big City Greens diventa così qualcosa di più di una semplice serie animata per famiglie: diventa un pezzo della mitologia di Stephen King, un aneddoto che i fan racconteranno e che i critici analizzeranno. E lui, con la sua ironia tagliente e la sua capacità di non prendersi mai troppo sul serio, continua a scrivere, e a recitare, le regole del proprio gioco.