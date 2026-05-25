Welcome to Derry potrebbe preparare il terreno per il collegamento con un'altra amata saga di Stephen King

Pubblicazione: 25 maggio alle 21:28

Il finale della prima stagione di It: Welcome to Derry ha lasciato gli spettatori a bocca aperta con una rivelazione che cambia radicalmente la percezione di Pennywise: il clown assassino non è vincolato alla linearità del tempo come gli esseri umani. Per lui, passato, presente e futuro coesistono simultaneamente, aprendogli le porte del viaggio temporale. Questo twist narrativo non solo arricchisce la mitologia del personaggio, ma getta le basi perfette per l'attesissima serie televisiva tratta da La torre nera di Stephen King.



La serie HBO, che non è un adattamento diretto del romanzo It ma piuttosto una reinterpretazione che ne espande e modifica alcuni elementi canonici, ha introdotto questa capacità temporale nel capitolo conclusivo della stagione. La rivelazione ha implicazioni profonde: anche se qualcuno riuscisse a uccidere Pennywise nel presente, l'entità potrebbe semplicemente tornare indietro e colpire una generazione precedente del Club dei perdenti, assicurandosi così la sopravvivenza. È un paradosso inquietante che trasforma il mostro da semplice predatore ciclico a minaccia multidimensionale.



La natura ciclica dell'esistenza di Pennywise, dove morte e rinascita si susseguono in un loop infinito, riecheggia perfettamente uno dei principi filosofici fondamentali della saga della Torre Nera: "Ka è una ruota". Nel gergo dell'universo kinghiano, Ka rappresenta il destino, una forza che si muove in cerchi concentrici, condannando la storia a ripetersi finché non viene spezzata.

Secondo la lore di La torre nera, Pennywise ha origine dal Prim, un vuoto caotico che esisteva prima della nascita dell'universo fisico. Le creature del Prim esistono al di fuori dei normali confini tridimensionali della realtà, il che spiega perfettamente come Pennywise possa percepire il tempo in modo non lineare. Non è vincolato alla freccia temporale che governa l'esperienza umana: per lui ogni momento è accessibile, ogni era è presente.



La serie ha anche introdotto un altro elemento che sembra richiamare direttamente La torre nera: i tredici frammenti di meteorite utilizzati per contenere Pennywise nelle foreste di Derry. Quando l'esercito disturba questi frammenti, il caos si scatena, in un modo che ricorda straordinariamente cosa accade nella saga della Torre Nera. In quel contesto, la realtà stessa comincia a sanguinare, a piegarsi su se stessa, esattamente come sembra accadere a Derry quando la prigionia di Pennywise viene compromessa.



Andy Muschietti, regista e produttore esecutivo della serie, ha confermato esplicitamente in un'intervista che le future stagioni di Welcome to Derry esploreranno "l'altro lato", riferendosi al macroversо di Stephen King. "Tutto ciò che si trova dall'altro lato è connesso a La torre nera perché è lo stesso universo, il macroversо", ha dichiarato Muschietti. Pur mantenendo il focus sulla prospettiva umana, lo show non si tirerà indietro dal dare agli spettatori uno sguardo più ampio su questo universo espanso.

È ancora troppo presto per dire se ci sarà una connessione esplicita tra Welcome to Derry e l'adattamento di La torre nera che Mike Flanagan sta sviluppando. Se i diritti della serie di Flanagan dovessero finire a HBO, una correlazione diretta tra i due show diventerebbe possibile, creando un universo condiviso degno dei grandi franchise cinematografici. Per ora, però, Welcome to Derry sembra offrire la propria interpretazione unica dei temi e dei concetti della Torre Nera, arricchendo al contempo la lore di It.