La serie di Harry Potter è il progetto più atteso dell'anno, ma la strategia di Netflix rischia di metterlo in crisi

Pubblicazione: 09 maggio alle 11:00

Nel panorama delle grandi saghe fantasy, poche battaglie sembrano destinate a catturare l'attenzione del pubblico come quella tra il ritorno di Narnia e il reboot televisivo di Harry Potter. Ma mentre HBO prepara il suo ambizioso adattamento seriale del mondo di Hogwarts per il Natale 2026, Netflix ha appena giocato una carta inaspettata che potrebbe ridefinire completamente le regole del gioco.



Narnia: The Magician's Nephew, il film diretto da Greta Gerwig che tutti si aspettavano di vedere direttamente in streaming su Netflix nel 2026, ha cambiato rotta. Non solo la data di uscita è slittata al febbraio 2027, ma soprattutto il film avrà una distribuzione cinematografica completa prima di approdare sulla piattaforma. Una mossa che, nell'era del dominio dello streaming, suona quasi rivoluzionaria.



Perché questa decisione rappresenta un vantaggio competitivo così significativo? La risposta sta nella doppia opportunità che Narnia potrà offrire al suo pubblico. Gli spettatori avranno la possibilità di vivere l'esperienza immersiva del grande schermo, con tutto ciò che comporta in termini di impatto visivo e coinvolgimento emotivo, per poi poter rivedere il film comodamente a casa in streaming. Una strategia ibrida che HBO semplicemente non può replicare con la sua serie televisiva.

Il tempismo gioca un ruolo cruciale in questa partita a scacchi. Harry Potter debutterà durante il periodo natalizio del 2026, un momento dell'anno tradizionalmente affollato di contenuti speciali, maratone televisive e programmazioni festive che frammentano l'attenzione del pubblico. Narnia, invece, arriverà meno di due mesi dopo, a gennaio-febbraio 2027, quando le feste saranno terminate e gli spettatori cercheranno attivamente nuovi contenuti per riempire il vuoto post-natalizio.



Ma c'è di più. Mentre la serie HBO si presenta come un adattamento fedele dei sette libri di Harry Potter, già ampiamente conosciuti e più volte portati sullo schermo, Greta Gerwig ha scelto di rompere una tradizione lunga 75 anni. Invece di iniziare con Il leone, la strega e l'armadio, come hanno sempre fatto tutte le precedenti trasposizioni del mondo di Narnia, il suo primo film sarà proprio The Magician's Nephew, il prequel che racconta le origini del regno magico.



Ciò significa offrire al pubblico una storia di Narnia mai vista prima sul grande schermo, il che crea un senso di novità e scoperta che la serie di Harry Potter, per quanto ben realizzata, difficilmente potrà eguagliare. I fan dovranno confrontare il nuovo adattamento televisivo non solo con i libri di J.K. Rowling, ma anche con gli otto film già esistenti che hanno definito l'immaginario visivo di intere generazioni. Un peso enorme da sostenere.

Il budget del film di Gerwig sta già facendo parlare di sé, battendo record per una produzione Netflix e segnalando l'ambizione del progetto. La regista, reduce dal clamoroso successo di Barbie, ha dimostrato di saper gestire grandi franchise con personalità e visione autoriale, mantenendo al contempo un appeal di massa. Il suo approccio a Narnia promette di essere altrettanto distintivo, con un cast che include nomi del calibro di Meryl Streep come voce di Aslan ed Emma Mackey nel ruolo della Strega Bianca.



Il 2027 si profila quindi come un anno cruciale per gli appassionati di fantasy. Due visioni diverse dello stesso genere, due approcci opposti alla distribuzione, due franchise storici che cercano di conquistare il cuore di una nuova generazione. Mentre Harry Potter punterà sulla serialità televisiva e sulla familiarità rassicurante di una storia già amata, Narnia scommetterà sulla spettacolarità del cinema e sul fascino dell'inesplorato.