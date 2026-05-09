Il thriller britannico di Netflix che rivaleggia con Narcos: storia vera, cast incredibile e sei episodi da divorare

Pubblicazione: 09 maggio alle 12:00

Netflix ha appena rilasciato una delle sue serie crime thriller più ambiziose dell'anno, e lo ha fatto quasi in silenzio. Legends, disponibile dal 7 maggio 2026 con sei episodi pronti per il binge-watching, è un progetto che unisce una storia vera poco conosciuta a un cast britannico di assoluto livello. Siamo nel territorio sporco e viscerale del crime britannico anni Novanta, quello fatto di spie improvvisate, trafficanti di eroina e vite spezzate a metà tra identità reali e coperture che divorano l'anima.



La serie, creata da Neil Forsyth, uno degli showrunner più rispettati del Regno Unito, racconta la storia segreta di impiegati delle dogane britannici trasformati in agenti sotto copertura per infiltrarsi nelle reti del narcotraffico. Gente comune che ha rischiato tutto per smantellare un'epidemia di eroina che stava devastando Liverpool e altre città britanniche negli anni Novanta. È una premessa che suona familiare solo sulla carta, perché l'esecuzione è tutt'altro che ordinaria.

Una scena di Legends - Netflix

Steve Coogan guida la nave nei panni di Don, ex agente sotto copertura che ora recluta civili per missioni impossibili. Coogan, sei volte vincitore del BAFTA e due volte candidato all'Oscar, porta tutta la sua autorevolezza e la sua capacità di navigare tra dramma e sfumature ironiche. Ma sarebbe riduttivo fermarsi a lui. Il vero protagonista è Tom Burke, attore che ha vissuto una parabola ascendente dopo aver interpretato Orson Welles in Mank di David Fincher nel 2020.

Una scena di Legends - Netflix

Burke è Guy, l'uomo delle dogane che ha scritto il libro del 2022 su cui si basa la serie. Un padre di famiglia che si ritrova a vivere una doppia vita,, l'identità fittizia che deve incarnare fino a perdere i contorni di sé stesso.. Questi attori britannici sembrano aver aderito al progetto con un certo orgoglio nazionale, consapevoli di raccontare una storia vera che meritava di essere portata alla luce.

Neil Forsyth ha costruito una macchina narrativa che vuole scavare, mostrare il costo umano dello spionaggio senza gloria, la violenza psicologica di vivere sotto falsa identità, il peso morale di decisioni prese in zone grigie dove giusto e sbagliato si confondono. La forza della serie sta nella scrittura, nella regia tesa di Brady Hood e Julian Holmes, nella fotografia cupa e realista che restituisce l'atmosfera opprimente di un'Inghilterra alle prese con una crisi sociale devastante. Sei episodi, circa un'ora ciascuno, che si divorano rapidamente ma lasciano il segno.