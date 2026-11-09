Steven Spielberg girerà il suo primo western: le riprese si avvicinano, ma il film sarà diverso dal previsto

Pubblicazione: 09 novembre alle 08:30

Un regista che ha raccontato invasioni aliene, dinosauri, guerre e avventure indimenticabili si prepara finalmente ad affrontare uno dei pochi generi cinematografici ancora assenti dalla sua straordinaria carriera. Steven Spielberg è al lavoro sul suo primo vero film western, un progetto che potrebbe entrare in produzione già nel 2027 e che promette di offrire una visione molto particolare del selvaggio West. A rivelare nuovi dettagli è stato Janusz Kamiński, storico direttore della fotografia del regista, che durante un'intervista a The Hollywood Reporter ha anticipato alcune delle idee alle quali sta lavorando e c'è un elemento sorprendente: per ricreare le atmosfere del West americano, Kamiński vuole lasciarsi ispirare dai paesaggi della sua infanzia in Polonia, tra montagne, neve e nebbia.

Il progetto rappresenta una svolta importante nella carriera di Spielberg. Nonostante abbia diretto alcuni dei film più celebri della storia del cinema, da, passando per, il cineasta non si è mai cimentato nella realizzazione di un western tradizionale. Un'assenza particolarmente curiosa, considerando quanto il genere abbia influenzato il cinema americano e la formazione artistica dello stesso Spielberg. Il desiderio di realizzare un western, però, non è nato recentemente, visto che già nelil regista aveva raccontato di voler affrontare questo genere da diversi decenni, senza essere ancora riuscito a trovare il progetto giusto.

La prima conferma concreta è arrivata nel marzo 2026, durante il festival South by Southwest di Austin, in Texas. Intervistato da Sean Fennessey per il podcast The Big Picture, Spielberg aveva rivelato di essere finalmente al lavoro su una storia ambientata nel West. In quell'occasione aveva anticipato alcuni elementi fondamentali, spiegando che nel film ci sarebbero stati cavalli e pistole, ma non gli stereotipi tradizionalmente associati al genere. Una promessa particolarmente interessante, soprattutto considerando che il western è spesso caratterizzato da figure e situazioni diventate immediatamente riconoscibili: sceriffi, pistoleri, fuorilegge, duelli e grandi paesaggi desertici.

Emily Blunt in una scena di Disclosure Day, fonte: Universal Pictures

Spielberg non ha ancora spiegato come intenda reinterpretare questi elementi, ma ha lasciato intendere di voler realizzare qualcosa di diverso dai modelli più convenzionali. Adesso è arrivato un nuovo aggiornamento, direttamente da uno dei suoi collaboratori più importanti e durante un'intervista concessa a The Hollywood Reporter in occasione del Visionary Cinematographer Award 2026, assegnato nell'ambito del festival Camerimage, Janusz Kamiński ha confermato che il prossimo progetto al quale dovrebbe lavorare con Spielberg è proprio il western ancora senza titolo.

L'obiettivo del regista, anche se non è stata comunicata una data definitiva. Kamiński ha inoltre rivelato di stare già immaginando l'identità visiva del film, partendo da un riferimento geografico che potrebbe sorprendere gli appassionati del genere. Il direttore della fotografia, una catena montuosa dell'Europa centrale che attraversa anche la Polonia, dove trascorreva parte della propria infanzia. Durante l'intervista ha ricordato i paesaggi di quella regione, caratterizzati da colline ondulate, distese innevate e nebbia. Elementi che, secondo lui, presentano alcune somiglianze con

Non significa necessariamente che il western sarà girato in Polonia, ma che quelle atmosfere potrebbero influenzare le scelte fotografiche e il modo in cui verranno rappresentati i paesaggi. Kamiński ha spiegato che, pur esistendo ambientazioni simili anche negli Stati Uniti, un professionista cresciuto in un altro Paese può interpretarle attraverso una sensibilità completamente differente. Una riflessione che aiuta a comprendere la direzione artistica del progetto. L'obiettivo non sembra essere semplicemente riprodurre le immagini più famose del cinema western, ma trovare uno sguardo personale su un immaginario che Hollywood ha raccontato per oltre un secolo.

Steven Spielberg, fonte: YouTube

Il rapporto tra Spielberg e Kamiński rappresenta inoltre una delle collaborazioni più importanti del cinema contemporaneo. I due lavorano insieme stabilmente dai tempi di Schindler's List, uscito nel 1993, per il quale il direttore della fotografia conquistò il suo primo Oscar. Il secondo arrivò nel 1999 grazie a Salvate il soldato Ryan, un altro film nel quale le scelte fotografiche contribuirono in maniera decisiva alla forza delle immagini. Da allora, Kamiński ha accompagnato Spielberg attraverso generi e atmosfere molto differenti, passando dalla fantascienza di La guerra dei mondi alle avventure di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, fino ai drammi storici come Lincoln e The Post.

Il western potrebbe quindi rappresentare una nuova sfida anche per il direttore della fotografia, chiamato a reinterpretare un genere che ha sviluppato nel tempo. Non è difficile immaginare quanto possano risultare interessanti le possibilità offerte da questa collaborazione, dato chehanno spesso sfruttato grandi panorami, deserti assolati e ambientazioni spettacolari, mentresembra intenzionato a esplorare anche atmosfere più fredde e malinconiche. Per il momento, tuttavia,, sui personaggi o sugli attori coinvolti.

Non sappiamo quindi se Spielberg racconterà una vicenda storica, un'avventura completamente originale oppure una rilettura di alcuni temi tradizionali del genere. Resta aperta anche la questione delle location. Durante il SXSW, il regista aveva scherzato sulla possibilità di girare il film in Texas, ma non è arrivata alcuna conferma ufficiale sul luogo nel quale si svolgeranno effettivamente le riprese. E quando potrebbe uscire il primo western di Steven Spielberg? Considerando che l'inizio della lavorazione è previsto per il 2027, il film potrebbe arrivare nelle sale nel 2028, anche se un debutto nel 2029 non sarebbe sorprendente. Si tratta naturalmente di ipotesi, perché nessuna casa di produzione ha ancora annunciato una finestra di distribuzione.

Emily Blunt in Disclosure Day, fonte: Universal Pictures

Nel frattempo, Spielberg è reduce dal ritorno alla fantascienza con Disclosure Day, il film uscito nel giugno 2026 con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth. Il progetto ha segnato un nuovo incontro del regista con uno dei temi più ricorrenti della sua carriera: il rapporto tra l'umanità e la possibilità dell'esistenza di forme di vita extraterrestri. Con il western, invece, Spielberg potrebbe finalmente esplorare un territorio cinematografico completamente diverso, affrontando un genere che ha dichiarato di amare da molti anni. La prospettiva è particolarmente affascinante anche per un altro motivo.

Nel, il regista aveva già raccontato l'importanza, uno dei più grandi maestri del western americano. Una scena diventata simbolica per comprendere la sua formazione artistica e il rapporto con la storia del cinema. A distanza di decenni,potrebbe quindi confrontarsi direttamente con l'eredità di uno dei suoi punti di riferimento,

E se le anticipazioni di Kamiński dovessero trovare conferma, il risultato potrebbe essere molto diverso dalle immagini che siamo abituati ad associare al genere: non soltanto polvere, deserti e tramonti, ma anche colline, neve e nebbia. Dopo il recente Disclosure Day, per scoprire come Steven Spielberg reinventerà il western bisognerà attendere ulteriori aggiornamenti, ma il progetto sembra aver compiuto un passo importante verso la realizzazione.