Steven Spielberg prepara il suo primo western con Cillian Murphy e Jessie Buckley: lo scrive Paul Thomas Anderson
Steven Spielberg prepara The Heart in Winter, il suo primo western con Cillian Murphy e Jessie Buckley. Paul Thomas Anderson scriverà la sceneggiatura.
Dopo aver esplorato praticamente ogni genere cinematografico, dalla fantascienza all'avventura, passando per il dramma storico e il thriller, Steven Spielberg è finalmente pronto a realizzare un western. Il leggendario regista ha scelto il suo prossimo progetto e, per l'occasione, ha deciso di riunire alcuni dei nomi più importanti del cinema contemporaneo. Il film vedrà infatti protagonisti Cillian Murphy e Jessie Buckley, mentre la sceneggiatura sarà affidata a un altro autore d'eccezione: Paul Thomas Anderson. Una collaborazione che promette di trasformare un desiderio coltivato per decenni in uno dei progetti più interessanti dei prossimi anni.
Durante un incontro al festival SXSW, nel marzo 2026, aveva anticipato di essere al lavoro su un western, lasciando intendere che il progetto avrebbe evitato molti degli stereotipi tradizionali. Adesso, finalmente, sono arrivati i primi dettagli concreti. The Heart in Winter sarà ambientato nel 1891, in un'America ancora segnata dall'espansione verso Occidente. La storia seguirà due amanti in fuga dalla legge, costretti ad attraversare le Montagne Rocciose nella speranza di trovare un luogo dove ricominciare insieme una nuova vita.
A interpretare i protagonisti saranno proprio Cillian Murphy e Jessie Buckley, due attori che, nonostante le rispettive carriere, non avevano mai condiviso il set di un film. Spielberg ha spiegato che entrambi erano stati le sue prime scelte per quei personaggi, arrivando a considerarli gli interpreti ideali per raccontare questa particolare storia d'amore. Il regista ha inoltre sottolineato quanto il romanzo sia diventato importante per lui e Paul Thomas Anderson, descrivendo la vicenda come il racconto di persone che rifiutano di accontentarsi di una vita inferiore a quella che ritengono di meritare, anche quando le loro ambizioni rischiano di metterle davanti a sfide più grandi di loro.
Spielberg e Anderson condividono da anni un rapporto di amicizia e stima reciproca, ma non avevano ancora avuto l'occasione di lavorare insieme a un lungometraggio di questa portata. Il nuovo western permetterà quindi a due personalità cinematografiche molto differenti di unire le rispettive sensibilità artistiche. Particolarmente interessante è anche la scelta degli interpreti. Cillian Murphy, premio Oscar per Oppenheimer, è reduce da un periodo ricco di successi, mentre Jessie Buckley ha conquistato l'Oscar per Hamnet, film di Chloé Zhao che vedeva Spielberg tra i produttori.
Per Mark Rylance si tratterà invece di un ritorno nell'universo cinematografico del regista dopo le precedenti collaborazioni. Al momento, tuttavia, non sono stati diffusi dettagli sul personaggio che interpreterà. Il progetto coinvolgerà Spielberg e Anderson anche come produttori, insieme a Kristie Macosko Krieger e Sara Murphy. L'uscita è attualmente prevista per il 2028, anche se non è stata ancora comunicata una data precisa per l'arrivo nelle sale. Prima di dedicarsi a questa nuova avventura, Spielberg ha completato Disclosure Day, il film di fantascienza uscito nel 2026 con Emily Blunt e Josh O'Connor.