Pubblicazione: 24 novembre alle 08:15

Dopo aver esplorato praticamente ogni genere cinematografico, dalla fantascienza all'avventura, passando per il dramma storico e il thriller, Steven Spielberg è finalmente pronto a realizzare un western. Il leggendario regista ha scelto il suo prossimo progetto e, per l'occasione, ha deciso di riunire alcuni dei nomi più importanti del cinema contemporaneo. Il film vedrà infatti protagonisti Cillian Murphy e Jessie Buckley, mentre la sceneggiatura sarà affidata a un altro autore d'eccezione: Paul Thomas Anderson. Una collaborazione che promette di trasformare un desiderio coltivato per decenni in uno dei progetti più interessanti dei prossimi anni.

Secondo quanto riportato da Variety e Deadline,, romanzo pubblicato nel 2024 dallo scrittore irlandese Kevin Barry. La produzione sarà sviluppata da Focus Features e potrà contare anche sulla partecipazione di, attore premio Oscar che ha già collaborato con Spielberg in Il ponte delle spie e Il GGG – Il grande gigante gentile. La notizia rappresenta un momento importante nella carriera del regista, che. Nonostante abbia diretto alcuni dei film più celebri della storia del cinema, infatti,non aveva ancora realizzato un lungometraggio interamente appartenente a questo genere.

Durante un incontro al festival SXSW, nel marzo 2026, aveva anticipato di essere al lavoro su un western, lasciando intendere che il progetto avrebbe evitato molti degli stereotipi tradizionali. Adesso, finalmente, sono arrivati i primi dettagli concreti. The Heart in Winter sarà ambientato nel 1891, in un'America ancora segnata dall'espansione verso Occidente. La storia seguirà due amanti in fuga dalla legge, costretti ad attraversare le Montagne Rocciose nella speranza di trovare un luogo dove ricominciare insieme una nuova vita.

Cillian Murphy in 28 Giorni Dopo, fonte: 20th Century Fox

A interpretare i protagonisti saranno proprio Cillian Murphy e Jessie Buckley, due attori che, nonostante le rispettive carriere, non avevano mai condiviso il set di un film. Spielberg ha spiegato che entrambi erano stati le sue prime scelte per quei personaggi, arrivando a considerarli gli interpreti ideali per raccontare questa particolare storia d'amore. Il regista ha inoltre sottolineato quanto il romanzo sia diventato importante per lui e Paul Thomas Anderson, descrivendo la vicenda come il racconto di persone che rifiutano di accontentarsi di una vita inferiore a quella che ritengono di meritare, anche quando le loro ambizioni rischiano di metterle davanti a sfide più grandi di loro.

Jessie Buckley in Hamnet, fonte: Universal Pictures

Ma la vera sorpresa del progetto riguarda proprio, che per la prima volta firmerà ufficialmente la sceneggiatura di un film diretto da un altro regista. Un evento particolarmente significativo, considerando che l'autore deha sempre mantenuto un controllo creativo molto forte sulle proprie opere. In passato Anderson aveva già contribuito, senza essere accreditato, alla revisione delle sceneggiature di. Questa volta, però, il suo coinvolgimento sarà ufficiale e rappresenterà una collaborazione diretta con uno dei suoi registi di riferimento.

Spielberg e Anderson condividono da anni un rapporto di amicizia e stima reciproca, ma non avevano ancora avuto l'occasione di lavorare insieme a un lungometraggio di questa portata. Il nuovo western permetterà quindi a due personalità cinematografiche molto differenti di unire le rispettive sensibilità artistiche. Particolarmente interessante è anche la scelta degli interpreti. Cillian Murphy, premio Oscar per Oppenheimer, è reduce da un periodo ricco di successi, mentre Jessie Buckley ha conquistato l'Oscar per Hamnet, film di Chloé Zhao che vedeva Spielberg tra i produttori.

Per Mark Rylance si tratterà invece di un ritorno nell'universo cinematografico del regista dopo le precedenti collaborazioni. Al momento, tuttavia, non sono stati diffusi dettagli sul personaggio che interpreterà. Il progetto coinvolgerà Spielberg e Anderson anche come produttori, insieme a Kristie Macosko Krieger e Sara Murphy. L'uscita è attualmente prevista per il 2028, anche se non è stata ancora comunicata una data precisa per l'arrivo nelle sale. Prima di dedicarsi a questa nuova avventura, Spielberg ha completato Disclosure Day, il film di fantascienza uscito nel 2026 con Emily Blunt e Josh O'Connor.