Storie Italiane, De Rensis finge di addormentarsi, Garofano attacca: "Si svegli!" poi l'inaspettato

Pubblicazione: 01 ottobre alle 16:45

La puntata di Storie Italiane andata in onda il primo ottobre su Rai 1 ha offerto uno degli scontri televisivi più accesi degli ultimi mesi. Protagonisti dell'alterco il generale Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma, e l'avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi, unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco. Il confronto, condotto da Eleonora Daniele, è rapidamente degenerato in una rissa verbale che ha costretto la conduttrice a intervenire più volte, arrivando persino a scusarsi con gli ospiti.





Al centro della discussione è tornataun elemento investigativo che continua a dividere e alimentare polemiche a distanza di anni. Secondo quanto emerso nel recente comunicato della Procura di Pavia relativo alla chiusura delle, i Ris avrebbero nascosto nel 2007 la presenza di questo Dna, un'accusa che ha riacceso il dibattito sulla correttezza delle indagini originarie.come ai consulenti di parte fosse stato mostrato il materiale necessario e come gli stessi consulenti. Il generale ha inoltre richiamato le risposte fornite all'epoca dalla dottoressa Muscio alle contestazioni sull'utilizzabilità delle analisi, affermando che non sarebbe stato leso il diritto di difesa poiché i consulenti avrebbero comunque avuto a disposizione i dati necessari.

De Rensis ha contestato frontalmente questa ricostruzione, richiamando un episodio specifico: il 12 settembre 2007, ha affermato l'avvocato, Garofano avrebbe chiesto di poter partecipare ad alcune attività previste per i consulenti, ma la richiesta sarebbe stata rigettata proprio dalla pm Muscio. Prima di entrare nel merito, De Rensis ha ironizzato sullo stile espositivo del generale, accusandolo di ricorrere a quella che ha definito "la tecnica dell'esposizione anestetizzata", un modo di parlare che, secondo il legale, sottrae tempo agli altri ospiti. "Io sarò molto più breve", ha promesso, per poi smontare punto per punto la versione di Garofano.



