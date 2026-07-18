Striscia la Notizia chiude? Mediaset prende la decisione storica dopo 38 anni: ecco cosa succede

Pubblicazione: 18 luglio alle 11:43

Un'indiscrezione bomba sta scuotendo il mondo della televisione italiana e minaccia di segnare la fine di un'era per milioni di telespettatori. Striscia la Notizia rischia la chiusura definitiva. Quella che per trentotto anni è stata una certezza granitica dei palinsesti di Mediaset, il colosso satirico ideato da Antonio Ricci, si trova oggi davanti a un bivio storico che potrebbe decretarne la cancellazione clamorosa a un passo da un traguardo record. Come riportato da Giuseppe Candela su Il Fatto Quotidiano, l'Amministratore Delegato di Mediaset ha rivelato che sono in corso alcune valutazioni insieme ad Antonio Ricci, senza però fornire ulteriori dettagli.

Nel frattempo, le indiscrezioni su una possibile decisione drastica da parte dei vertici di Cologno Monzese si fanno sempre più insistenti, alimentando la preoccupazione dei fan storici del programma e il dibattito tra gli esperti del settore televisivo. Ma cosa c'è di veroNessun programma televisivo, per quanto iconico, è immune alle spietate leggi dell'audience e del mercato moderno. Negli ultimi anni, lo scenario dell'access prime time ha subito una metamorfosi radicale.

La concorrenza spietata delle piattaforme di streaming cinematografico e, soprattutto, il successo travolgente di formati rivali sul servizio pubblico e sulle reti emergenti hanno progressivamente eroso lo share dello storico tg satirico. Pier Silvio Berlusconi ha intrapreso da tempo una profonda linea di rinnovamento editoriale per le reti Mediaset, puntando a una televisione che sappia unire l'intrattenimento a una rinnovata sobrietà, riducendo il trash e ottimizzando i costi di produzione in relazione ai ricavi pubblicitari. In questo quadro di spending review e di riposizionamento strategico, i costi elevati di una macchina complessa come quella di Striscia la Notizia iniziano a pesare in modo specifico sulle scelte di budget future.

Striscia la Notizia chiude-foto Mediaset

Dopo quasi quattro decenni di tapiri d'oro, veline e inchieste graffianti, il format potrebbe non rispondere più alle mutate esigenze commerciali del network. Se l'indiscrezione dovesse trasformarsi in realtà,culturale per l'Italia. Il programma non ha solo fatto la storia del costume, ma ha ridefinito il concetto stesso di infotainment, anticipando tematiche di denuncia sociale e offrendo uno spaccato satirico, a volte spietato, della politica e dello spettacolo del nostro Paese.

Certo è che sostituire uno slot orario così strategico non sarà affatto semplice: Mediaset starebbe già valutando format più agili, game show innovativi o esperimenti legati all'attualità cinematografica e alla cultura pop per catturare un target anagraficamente più giovane e dinamico, ormai abituato ai ritmi rapidi dei social e delle serie TV. Ma cosa riserva il futuro ad Antonio Ricci? Al momento non sono giunte smentite perentorie o conferme ufficiali definitive da parte del papà del programma, Antonio Ricci, né dai vertici aziendali.

C'è chi ipotizza che la minaccia di chiusura possa risolversi in una profonda operazione di restyling stilistico e di conduzione, volta a dare nuova linfa vitale al brand. Tuttavia, la sensazione condivisa dagli addetti ai lavori è che il tempo delle decisioni irrevocabili sia ormai giunto. Il countdown per il destino di Striscia la Notizia è ufficialmente iniziato, e il pubblico televisivo attende col fiato sospeso per capire se assisterà all'ultimo storico sipario.