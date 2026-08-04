Su Netflix, la sit-com (da riscoprire) che racconta in modo realistico la società americana

Pubblicazione: 04 agosto alle 17:00

Creata da Eileen Heisler e DeAnn Heline, The Middle ha debuttato su ABC nel 2009 e ha accompagnato il pubblico americano per quasi un decennio, fino alla sua conclusione nel 2018. La serie, disponibile su Netflix, racconta le vicende della famiglia Heck, residente nella cittadina immaginaria di Orson, Indiana. Al centro della narrazione c'è Frankie Heck, interpretata da Patricia Heaton, una madre di famiglia che lavora come venditrice di auto usate e cerca con tutte le forze di tenere insieme la sua famiglia tra budget ristretti, imprevisti quotidiani e le sfide tipiche della classe media americana.

Accanto a lei, il marito Mike Heck, interpretato da Neil Flynn, è un uomo di poche parole che lavora come capo cava in una società di estrazione. I tre figli completano il quadro familiare: Axl, il primogenito atletico ma pigro interpretato da Charlie McDermott, Sue, la figlia di mezzo eternamente ottimista nonostante i continui fallimenti sociali, interpretata da Eden Sher, e Brick, il più giovane e introverso ragazzo dai comportamenti eccentrici, a cui dà volto Atticus Shaffer.

Niente scenografie patinate o situazioni esagerate: solo la vita vera, con le sue piccole vittorie e le sue grandi frustrazioni. Una formula che ha conquistato milioni di spettatori e che ha permesso alla serie di ottenere un Gracie Award come Outstanding Comedy Series, oltre a diverse nomination ai Critics' Choice Television Awards. Nonostante il successo e una fanbase, i creatori decisero di concludere la serie dopo nove stagioni per evitare che la formula si svuotasse di significato. Volevano preservare la qualità della narrazione e chiudere la storia dei Heck su una nota alta, senza rischiare la ripetitività.

Una scelta coraggiosa, ma che lasciò l'amaro in bocca a molti fan che avrebbero voluto continuare a seguire le avventure della famiglia. Tanto che si pensò a un seguito. Sue Sue in the City era il titolo dello spin-off sviluppato attorno al personaggio di Sue Heck, che avrebbe seguito le sue avventure nella grande città dopo la fine della serie originale. Purtroppo, la rete decise di non dare il via libera al progetto, chiudendo definitivamente la porta a qualsiasi sviluppo futuro del franchise. Una decisione che molti fan considerano ancora oggi un'occasione mancata.



Con l'arrivo su Netflix in diversi mercati internazionali, The Middle avrà l'opportunità di raggiungere una nuova generazione di spettatori. In un'epoca in cui le piattaforme di streaming stanno riscoprendo il valore delle sitcom tradizionali, capaci di offrire episodi autoconclusivi e un senso di familiarità rassicurante, la famiglia Heck potrebbe conquistare chi non l'aveva mai incontrata prima. E per chi l'aveva già amata, sarà l'occasione perfetta per rivivere quei momenti di tenerezza, comicità e umanità che hanno reso questa serie un piccolo gioiello della televisione americana. Se sei fan delle sit-com, su Prime Video non puoi perderti questa, che ne rivela il lato oscuro.