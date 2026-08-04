Su Netflix, c'è la versione spagnola di Bridgerton che non ti aspetti: una serie più ironica e sfacciata

Pubblicazione: 04 agosto alle 14:30

Netflix ha recentemente rilasciato The Lady's Companion, una serie che molti già definiscono come la versione spagnola, più arguta e sfacciata, del fenomeno Bridgestone, creato da Shonda Rhimes. The Lady's Companion, conosciuta in originale come Manual para Señoritas, segue le vicende dell'astuta Elena Bianda, interpretata da Nadia de Santiago, una chaperone di successo che, attraverso manovre degne di una spia, riesce a ottenere un incarico presso la famiglia Mencia. Ma cosa faceva esattamente una chaperone? Nell'epoca in cui è ambientata la serie, presumibilmente la metà del 1800, le giovani donne dell'alta società venivano affidate a una figura di questo tipo con un duplice scopo: consigliare la scelta del pretendente più adatto e assicurarsi che non si verificassero situazioni compromettenti con il corteggiatore prescelto.



Don Pedro Mencia ha tre figlie da far sposare, il che garantisce alla signora Bianda un impiego di lunga durata. Ma queste non sono certo le tipiche signorine per bene dell'epoca. La primogenita Cristina, interpretata da Isa Montalban, si iscrive alla facoltà di medicina. La secondogenita Sara, incarnata da Zoe Bonafonte, è determinata a diventare fin troppo intima con un pretendente. E la più giovane, Carlota, interpretata da Iratxe Emparan, è una sorta di dark lady ottocentesca che veste solo di nero e trascina l'intera famiglia a sedute spiritiche. È interessante vedere le tre sorelle riflettere la dicotomia tipica dei fratelli nella vita reale, con le loro discussioni e battibecchi. E sebbene Carlota rubi la scena in ogni episodio in cui appare, non c'è dubbio: questa è la storia della signora Bianda. Lei ci mette in guardia fin dalla prima scena, interrompendo il narratore maschile.



In un certo senso, The Lady's Companion sembra come se Gentleman Jack e Bridgerton fossero stati ambientati a Madrid e fusi insieme. I costumi vibranti, ispirati all'impressionismo francese, dialogano visivamente con quelli di Bridgerton: ogni abito riflette la predisposizione specifica di un personaggio. Sara, la più equilibrata, indossa azzurro chiaro, mentre Cristina, caotica e presa dall'amore, sfoggia una gamma di rossi e rosa. Di tanto in tanto vengono integrate melodie moderne, ma non si tratta di versioni pop di musica classica come nella serie dei Bridgerton. Le dinamiche tra i personaggi, incluse le battute che rompono la quarta parete, sono più in linea con il sarcastico Gentleman Jack. Sì, queste donne vivono in un mondo dominato dagli uomini, ma lotteranno contro la corrente patriarcale per vivere al meglio le loro vite, a meno che, ovviamente, non siano operaie comuni, un punto che Bridgerton non riesce a evidenziare con altrettanta chiarezza.

La serie si distingue per la sua capacità di bilanciare elementi familiari al pubblico di Bridgerton con una personalità distintamente spagnola. L'humor è più pungente, i riferimenti culturali più radicati nella tradizione iberica, e l'approccio alle convenzioni sociali dell'epoca risulta insieme più critico e più giocoso. Le tre sorelle Mencia rappresentano archetipi femminili che sfidano le aspettative: l'intellettuale, la sensuale, la misteriosa. Ognuna di loro traccia un percorso di ribellione contro le norme imposte dalla società patriarcale ottocentesca. Elena Bianda emerge come una protagonista complessa e sfaccettata. Il suo sguardo diretto alla camera non è solo un espediente narrativo, ma una dichiarazione di intenti: questa storia sarà raccontata dal suo punto di vista, non da quello del narratore maschile che vorrebbe controllarla.



La direzione artistica della serie merita un plauso particolare. Ogni fotogramma è curato con un'attenzione maniacale ai dettagli, dalle acconciature elaborate ai tessuti sontuosi, dalle ambientazioni lussuose agli oggetti di scena che ricreano fedelmente l'epoca. Il ritmo narrativo mantiene alto l'interesse, alternando momenti di tensione romantica a scene di commedia brillante, senza mai perdere di vista lo sviluppo dei personaggi. Se siete pronti per una buona dose di amor prohibido e per immergervi in un mondo di scandali, passioni proibite e ribellione femminile nell'alta società spagnola dell'Ottocento, The Lady's Companion è la serie che fa per voi. Dimenticatevi per un momento di Bridgerton e preparatevi a essere conquistati dalle strade di Madrid. E se siete fan del genere, non potete perdere neanche questa serie Netflix con più risate e libertà rispetto a Bridgerton.