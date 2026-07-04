Su Prime Video, il cult di Sean Penn, da una storia vera, con l'iconica colonna sonora di Eddie Vedder

Pubblicazione: 04 luglio alle 17:00

Ci sono colonne sonore che accompagnano un film. E poi c'è Into the Wild - Nelle terre selvagge, dove la musica non si limita a fare da sfondo, ma diventa un'iconica colonna sonora, un personaggio invisibile che ti entra dentro e non se ne va più. Se hai visto il film di Sean Penn (disponibile su Prime Video per il noleggio e l'acquisto) e ti sei ritrovato con un groppo in gola che non riuscivi a spiegare, probabilmente la risposta sta proprio nelle note di Eddie Vedder. La storia alla base del film è già di per sé potente: Chris McCandless, interpretato da Emile Hirsch, si laurea nel 1990 e decide di mollare tutto. Dona i suoi risparmi in beneficenza, brucia i ponti con la famiglia e parte per l'Alaska in cerca di una vita autentica, lontana dalle convenzioni della società.

. Morto, probabilmente, di fame. Una tragedia vera, documentata nel libro di Jon Krakauer che Penn ha trasformato in cinema. Ma quello che rende Into the Wild un'esperienza emotiva così devastante non è solo la sua storia. Quando Sean Penn chiese a Vedder di comporre la colonna sonora, il frontman dei Pearl Jam accettò quella che sarebbe diventata la sua prima prova solista. Non si trattava di assemblare canzoni esistenti o di scrivere qualche brano d'accompagnamento., dove ogni canzone è calibrata per riflettere un momento preciso del percorso di Chris.. Poi il film torna indietro, alla laurea di Chris, al momento in cui tutto inizia davvero. Dopo aver adempiuto al suo "dovere" accademico, è pronto per evadere. Dona tutto, non dice nulla alla famiglia, sale sulla sua auto scalcinata e parte. Mentre le strutture della civiltà scorrono fuori dal finestrino, parte Hard Sun.. La voce di Vedder cresce, si fa potente, ed è come se amplificasse ciò che Chris prova in quel momento: libertà, paura, eccitazione.

Ma è a metà film che arriva uno dei momenti più devastanti. Society, co-scritta da Jerry Hannan, è probabilmente il brano più iconico della colonna sonora. La voce profonda di Vedder accompagna Chris mentre osserva il mondo da cui è fuggito. C'è una scena in cui guarda attraverso la finestra di un bar: dall'altra parte del vetro c'è un uomo d'affari, tutto ciò che Chris non vuole diventare. Il contrasto è brutale. Da una parte il mondo artificiale, dall'altra la purezza della natura. E la musica di Vedder non si limita a sottolineare questo divario: lo spalanca, te lo fa sentire nelle viscere. È uno di quei brani che continuano a risuonare nella mente molto dopo che il film è finito.



La struttura non lineare del racconto, che salta avanti e indietro nel tempo, permette alla colonna sonora di essere altrettanto libera. Un momento ti ritrovi con le lacrime agli occhi, quello dopo c'è un barlume di speranza. E siccome ci sono tante scene silenziose, prive di dialoghi, la musica diventa quasi narrativa. Setting Forth ha un'energia che ti spinge all'azione. Tuolumne è sereno, quasi meditativo. The Wolf è un pezzo strumentale strano, solo organo e dei lamenti inquietanti prodotti da Vedder, che riesce a catturare l'essenza selvaggia della natura. Quando Chris sta in piedi su una montagna innevata, ammirando quella bellezza, la musica ti fa sentire come se fossi lì con lui.



Ciò che rende Into the Wild così straziante, e ciò che rende la musica di Vedder così potente, è che tutto questo si basa su una tragedia vera. Non sono riflessioni per un personaggio inventato, sono intuizioni nei momenti cruciali della vita di un ragazzo realmente esistito. Chris McCandless ha vissuto tutto questo. Ha davvero scritto "la felicità è reale solo se condivisa" in un libro, poco prima di morire. È uno dei suoi ultimi pensieri prima che la sua vita venga spezzata. E all'improvviso tutte le liriche cariche di significato di Vedder convergono verso quel momento finale di consapevolezza. Chris aveva ottenuto ciò di cui aveva bisogno da quell'esperienza ed era pronto a tornare. Ma non ne ebbe il tempo.