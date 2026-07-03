Su Prime Video, ci sono le prime 3 stagioni dell'amata "fuoriserie" italiana con Francesco Pannofino
Boris arriva su Prime Video: le prime 3 stagioni della serie cult italiana con tormentoni iconici, satira sulla TV e un cast stellare. Scopri perché è ancora attuale.
Il momento che tutti gli abbonati italiani di Prime Video stavano aspettando è finalmente arrivato: le prime tre stagioni della "fuoriserie" italiana con Francesco Pannofino sono disponibili in streaming. La mossa della piattaforma permetterà, così, a chi non ha mai visto la serie, di recuperare un pezzo fondamentale della cultura televisiva italiana, e ai fan di lungo corso di rivedere gli episodi che hanno segnato un'epoca.Dal suo esordio nel 2007, Boris ha ritratto, con una satira sagace e irresistibile, il dietro le quinte della produzione delle fiction italiane. La serie segue le vicende tragicomiche della troupe di "Gli Occhi del Cuore", una soap opera di infima qualità che rappresenta il peggio della produzione televisiva nostrana. Ma è proprio in questo ritratto spietato che Boris trova la sua forza: ogni personaggio, ogni situazione assurda, ogni dialogo al vetriolo risultano terribilmente veri.
La serie cult è stata ideata e scritta da Mattia Torre, Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, tre nomi che hanno saputo catturare l'essenza della mediocrità televisiva italiana trasformandola in commedia brillante. La loro scrittura affilata non risparmia nessuno: produttori avidi, registi frustrati, attori vanitosi, tecnici disillusi. Ogni categoria professionale del mondo televisivo viene passata al microscopio con una precisione chirurgica.
Il cast riunisce i volti più noti della televisione italiana. Francesco Pannofino presta il suo volto e il suo carisma a René Ferretti, il regista che oscilla tra cinismo professionale e occasionali slanci artistici. Caterina Guzzanti interpreta Arianna, l'aiuto regista che cerca di mantenere un minimo di professionalità in un ambiente caotico. Ninni Bruschetta è l'indimenticabile Duccio Patanè, il direttore della fotografia goffo e scansafatiche.E poi ci sono Corrado Guzzanti e Antonio Catania, Carolina Crescentini, Pietro Sermonti e Valerio Aprea, accompagnati da un elenco di star che hanno voluto partecipare alla serie con un cameo. Paolo Sorrentino, Marco Giallini, Giorgio Tirabassi: l'intellighenzia del cinema e della televisione italiana ha voluto partecipare a questo affresco satirico, riconoscendone il valore culturale.
L'arrivo su Prime Video rappresenta un'occasione preziosa per riscoprire perché Boris continua a essere così rilevante nel 2026. In un panorama televisivo dominato dalle produzioni internazionali e dai budget milionari, questa serie ha dimostrato che la qualità della scrittura, l'intelligenza della satira e la precisione nella costruzione dei personaggi possono creare un prodotto destinato a durare nel tempo.