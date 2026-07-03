Su Prime Video, ci sono le prime 3 stagioni dell'amata "fuoriserie" italiana con Francesco Pannofino

Pubblicazione: 03 luglio alle 16:06

Il momento che tutti gli abbonati italiani di Prime Video stavano aspettando è finalmente arrivato: le prime tre stagioni della "fuoriserie" italiana con Francesco Pannofino sono disponibili in streaming. La mossa della piattaforma permetterà, così, a chi non ha mai visto la serie, di recuperare un pezzo fondamentale della cultura televisiva italiana, e ai fan di lungo corso di rivedere gli episodi che hanno segnato un'epoca.

, con una satira sagace e irresistibile,. La serie segue le vicende tragicomiche della troupe di "Gli Occhi del Cuore", una soap opera di infima qualità che rappresenta il peggio della produzione televisiva nostrana. Ma è proprio in questo ritratto spietato che Boris trova la sua forza: ogni personaggio, ogni situazione assurda, ogni dialogo al vetriolo

La serie cult è stata ideata e scritta da Mattia Torre, Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, tre nomi che hanno saputo catturare l'essenza della mediocrità televisiva italiana trasformandola in commedia brillante. La loro scrittura affilata non risparmia nessuno: produttori avidi, registi frustrati, attori vanitosi, tecnici disillusi. Ogni categoria professionale del mondo televisivo viene passata al microscopio con una precisione chirurgica.

Il cast riunisce i volti più noti della televisione italiana. Francesco Pannofino presta il suo volto e il suo carisma a René Ferretti, il regista che oscilla tra cinismo professionale e occasionali slanci artistici. Caterina Guzzanti interpreta Arianna, l'aiuto regista che cerca di mantenere un minimo di professionalità in un ambiente caotico. Ninni Bruschetta è l'indimenticabile Duccio Patanè, il direttore della fotografia goffo e scansafatiche.

E poi ci sono, accompagnati da un elenco di star che hanno voluto partecipare alla serie con un cameo. Paolo Sorrentino, Marco Giallini, Giorgio Tirabassi:a questo affresco satirico, riconoscendone il valore culturale.

L'arrivo su Prime Video rappresenta un'occasione preziosa per riscoprire perché Boris continua a essere così rilevante nel 2026. In un panorama televisivo dominato dalle produzioni internazionali e dai budget milionari, questa serie ha dimostrato che la qualità della scrittura, l'intelligenza della satira e la precisione nella costruzione dei personaggi possono creare un prodotto destinato a durare nel tempo.