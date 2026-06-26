Su RaiPlay, il film drammatico con Giallini e Santamaria che mostra il loro lato più oscuro e spietato

Pubblicazione: 26 giugno alle 15:15

Tra i titoli più coinvolgenti, disponibili in streaming su RaiPlay c'è un'opera che merita di essere riscoperta per la forza della sua storia e per le straordinarie interpretazioni di Marco Giallini e Claudio Santamaria. I due attori si allontanano dai ruoli più popolari che li hanno resi celebri per dare vita a personaggi complessi, segnati da scelte difficili e da un mondo in cui la morale sembra lasciare spazio solo alla sopravvivenza. Il film affronta temi estremamente attuali come il peso dei debiti, l'emarginazione sociale e il prezzo che si è disposti a pagare pur di avere una seconda possibilità.

Attraverso una narrazione tesa e coinvolgente, lo spettatore viene trascinato in una realtà dura, dove ogni decisione può cambiare irrimediabilmente il destino dei protagonisti. ", diretto da Antonio Morabito, racconta la storia di Guido, un uomo sommerso dai debiti che, per evitare il tracollo economico, accetta un lavoro tanto insolito quanto moralmente difficile: recuperare crediti per conto di uno spietato. Al suo fianco, il protagonista intraprende un percorso che lo porterà a confrontarsi con situazioni sempre più estreme, mettendo continuamente alla prova la propria coscienza.

Claudio Santamaria interpreta Guido con grande intensità, restituendo tutte le sfumature di un uomo comune costretto a scegliere tra dignità e sopravvivenza. Marco Giallini offre una prova di grande spessore nei panni di Franco, un recuperatore crediti freddo, metodico e apparentemente privo di empatia. L'attore costruisce un personaggio enigmatico, capace di alternare durezza e inattesi momenti di umanità, contribuendo a rendere il rapporto con Guido uno degli aspetti più interessanti dell'intera pellicola.

La regia di Antonio Morabito punta su uno stile essenziale e realistico, evitando eccessi narrativi e lasciando che siano i personaggi e i loro conflitti interiori a guidare il racconto. L'atmosfera cupa, unita a una fotografia dai toni freddi, accompagna perfettamente una storia che riflette sulle difficoltà economiche e sulle conseguenze che queste possono avere sulla vita delle persone. Disponibile in streaming su RaiPlay, "Rimetti a noi i nostri debiti" è un film che unisce dramma sociale e tensione psicologica, offrendo uno sguardo lucido sulle fragilità dell'essere umano.