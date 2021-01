In una recente intervista con CBR , l’interprete di Rick Flagg ine nel sequel, ha parlato dell’attesissimo film in arrivo in estate.

“Beh, non vedo l’ora di vederlo” ha ammesso l’attore. “Quando ho letto lo script ogni singola pagina mi ha fatto ridere. È un film divertentissimo, violentissimo, e a volte molto commovente. La storia è assurda. È…insomma, credo che le persone lo ameranno. Io lo adoro. Sarà un film davvero tanto apprezzato“.

Qualche giorno fa l’attore aveva definito il film un “misto tra un sequel e un reboot” e aveva poi aggiunto:

Non credo che [Gunn] sia dovuto arrivare al minimo compresso, ha avuto modo di fare esattamente ciò che voleva. Il suo film sarà il film vietato ai minori con il budget più alto mai realizzato. Sarà estremamente violento e anche molto comico. È pieno di umorismo infantile ma anche di momenti profondi molto commoventi. Poi torna violentissimo e poi di nuovo comico. Ogni personaggio fa morire dal ridere.

The Suicide Squad: Missione suicida di James Gunn arriverà il 6 agosto 2021.

Come già noto da diverso tempo, il film sarà una via di mezzo tra un sequel e un reboot, e nel cast figureranno attori del primo film (anche se non proprio tutti). Tra i ritorni nel cinecomic diretto da James Gunn avremo Margot Robbie (Harley Quinn), Joel Kinnaman (Rick Flag), Viola Davis (Amanda Waller) e Jai Courtney (Boomerang).

Invece, i nuovi arrivati saranno Idris Elba, David Dastmalchian, Daniela Melchior, John Cena, Flula Borg, Storm Reid, Peter Capaldi, Nathan Fillon, Joaquin Cosio, Mayling Ng, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Taika Waititi, Alice Braga, Steve Afee, Tinashe Kajese, Jennifer Holland, Julio Ruiz, Pete Davidson e Michael Rooker.

Cosa ne pensate e quanto attendete The Suicide Squad: Missione suicida? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!