Suits, Patrick J. Adams ricorda la prima audizione con Meghan Markle: "Era chiaro fosse giusta per la parte"

Pubblicazione: 04 ottobre alle 19:05

Patrick J. Adams, in occasione del podcast dedicato al rewatch della serie, ha ricordato la prima audizione con Meghan Markle che ha portato l'attrice a ottenere la parte di Rachel in Suits, andato in onda dal 2011 al 2019.

Io e Meghan avevamo girato in precedenza un pilot, un pilot davvero terribile. C'erano le basi per una relazione romantica anche in quell'episodio pilota e poi non ci siamo più visti. Il pilot ha fallito, era terribile ed è scomparso. Quindi non ci siamo più visti o parlati.

L'attore ha ricordato:

L'inteprete di Mike Ross ha però incontrato di nuovo Meghan alle audizioni per Suits:

Ero lì perché sono stato il primo a essere stato scelto per lo show, quindi sono stato coinvolto nei test per verificare la chimica esistente tra me e le possibili interpreti di Rachel. Ha detto: 'Ciao'. E io ho risposto: 'O mio dio! Sono così felice di vederti'.

Era piuttosto chiaro, se mi ricordo nel modo giusto, che avrebbe ottenuto il ruolo dal momento in cui abbiamo letto insieme le battute. Era semplicemente tutto più semplice rispetto a tutte le altre.

Il fatto che i due attori si fossero già conosciuti e si trovassero a proprio agio insieme, potendo sfruttare la mancanza di nervosismo legata all'incontrarsi per la prima volta, ha aiutato Meghan a ottenre la parte: