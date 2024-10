Suits: Patrick J. Adams svela se sarebbe interessato a recitare nello spinoff ambientato a Los Angeles

Pubblicazione: 22 ottobre alle 21:29

Patrick J. Adams è stato protagonista della serie Suits e ha ora parlato della possibilità di recitare nello spinoff ambientato a Los Angeles che avrà come star Stephen Amell.

L'attore ha ricordato come lo show abbia avuto un grande successo in streaming durante gli scioperi avvenuti nel 2023 ed è quindi stato difficile capire l'impatto sulla carriera dei protagonisti, visto che non era in programma nessuna audizione.

Patrick ha sottolineato:

Spero di essere bravo in quello che faccio e di avere una buona reputazione, ma penso non abbia avuto effetti negativi il fatto che abbiamo avuto uno degli show con i migliori ascolti nella storia dello streaming.

Ho offerto continuamente i miei servizi! Amo Aaron Korsh e quel mondo, mi ha cambiato la vita intera. Non abbiamo parlato molto perché è impegnato nella produzione ora, ma ci siamo scambiati dei messaggi e ovviamente gli ho fatto i miei complimenti quando NBC ha ordinato la produzione della serie. So che ha avuto un'esperienza fantastica nel realizzare il pilot. Ha detto che è stato come indossare di nuovo quei vecchi abiti che preferisce, ma con nuove persone che non sono ancora state in trincea con te.

Commentando la possibilità di una sua apparizione nel nuovo progetto di Aaron Korsh ambientato a Los Angeles, l'interprete di Mike Ross ha ammesso:

Adams ha inoltre rivelato divertito che è un po' invidioso del fatto che i suoi colleghi gireranno lo spinoff a Los Angeles e con un budget superiore a quello della serie originale, avendo potuto contare sul tax credit.

Sono di Toronto e amo Toronto, e sono stato felice di poter girare Suits lì ed è stata l'esperienza migliore, ma l'idea di girare una serie a Los Angeles a questo punto è così folle.