Sul cammino di Francesco, Alessio Vassallo diventa Biagio Conte: la fiction Rai che racconta una scelta radicale

Pubblicazione: 10 ottobre alle 15:42

La televisione torna a raccontare una storia di fede, solidarietà e coraggio con Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte, il film TV che porta sul piccolo schermo la vicenda del missionario laico siciliano. A interpretarlo è Alessio Vassallo, chiamato a dare volto e profondità a un uomo che ha scelto di abbandonare le certezze della propria vita per dedicarsi completamente alle persone più fragili. L'appuntamento con la produzione è fissato per domenica 11 ottobre 2026, in prima serata su Rai 1, con la possibilità di recuperare il film anche su RaiPlay.

Al centro del racconto c'è una trasformazione personale che ha cambiato per sempre il percorso umano di Biagio Conte. Cresciuto in una famiglia benestante, con un futuro apparentemente già tracciato, il missionario ha deciso di mettere in discussione le proprie priorità dopo un profondo percorso interiore.rappresenta uno dei momenti decisivi di questa svolta. Da quel momento, la ricerca spirituale si è tradotta in una scelta concreta: rinunciare ai privilegi materiali per stare accanto a chi vive ai margini della società.

Una decisione tutt'altro che semplice, che ha comportato incomprensioni, distacchi e sacrifici anche nei rapporti personali. Il film TV affronta proprio questo passaggio, mostrando come una vocazione possa diventare una missione quotidiana fatta di ascolto, accoglienza e impegno. La storia supera i confini della dimensione religiosa e si concentra su una domanda universale: quanto siamo disposti a cambiare per aiutare gli altri? È in questo interrogativo che la vicenda di Conte trova una risonanza contemporanea.

A guidare il progetto è Alessio Vassallo, attore già conosciuto dal pubblico televisivo per ruoli in produzioni come Il giovane Montalbano e L'altro ispettore. In questa occasione, l'interprete affronta un personaggio realmente esistito, la cui vicenda richiede di coniugare intensità emotiva, spiritualità e attenzione alla dimensione sociale. Accanto a lui figurano Donatella Finocchiaro, Antonio Catania e Alessandra Fazzino, parte di un cast corale che contribuisce a ricostruire le relazioni e gli ambienti attraversati dal protagonista.

La regia è affidata a Costanza Quatriglio, mentre la produzione coinvolge Anele e Rai Fiction, con Gloria Giorgianni tra le figure di riferimento del progetto. La sfida narrativa consiste nel raccontare Biagio Conte senza ridurre la sua esistenza a un semplice percorso esemplare. Il film segue infatti anchequella rinuncia e la costruzione progressiva di una nuova comunità.

Le ambientazioni hanno un ruolo centrale nel film. Palermo, città in cui Biagio Conte ha sviluppato gran parte della propria opera di accoglienza, diventa il cuore di una storia legata alle contraddizioni sociali, alla povertà e alla possibilità di ricominciare. Alcune sequenze sono state girate anche ad Assisi, luogo simbolico del cammino spirituale ispirato a San Francesco. L'eredità concreta del missionario è rappresentata dalla Missione di Speranza e Carità, fondata nel 1991 e impegnata nell'accoglienza delle persone in difficoltà.

Dopo la morte di Conte, avvenuta nel 2023, l'opera è proseguita sotto la guida di don Pino Vitrano. Con una durata di circa 100 minuti, Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte si propone così di unire racconto biografico e riflessione sociale. Non soltanto il ritratto di un uomo che ha cambiato vita, ma anche la testimonianza di un impegno che continua a interrogare il presente: perché, talvolta, il vero cambiamento comincia proprio quando si decide di mettere gli altri al primo posto.