Super Mario Galaxy: il trailer svela il villain del sequel (e non è solo Bowser).

Pubblicazione: 30 gennaio alle 10:00

L'universo cinematografico di Nintendo e Illumination si espande verso l'infinito. Dopo il successo planetario del primo capitolo, il nuovo trailer di Super Mario Galaxy - Il Film ha finalmente rotto gli indugi, confermando quello che tutti i fan stavano aspettando: il debutto ufficiale di Yoshi.

Un incontro inaspettato nel Warp Pipe per Super Mario Galaxy

Ma non è tutto. Il film promette di essere, mescolando le atmosfere cosmiche del capolavoro per Wii con richiami storici ai capitoli 2D più amati.

Il trailer si apre con una sequenza che gioca sulla nostalgia: Mario e Luigi, potenziati dai Fiori di Fuoco, si avventurano in un Warp Pipe fuori controllo nel sottosuolo. Accompagnati dall'iconico tema musicale dei livelli "Underground", i due fratelli trovano la causa dell'ingorgo: un Yoshi parlante!

A differenza delle sue solite interazioni, il dinosauro verde sembra avere una personalità ben definita e un ruolo centrale nella missione. La sua introduzione non è solo un cameo, ma il motore che porterà i nostri eroi oltre i confini del Regno dei Funghi.

Mentre Bowser è costretto a una bizzarra "terapia di gestione della rabbia" all'interno del castello di Peach, la minaccia principale di questo sequel sembra essere Bowser Jr. Il piccolo (ma terribile) erede è intenzionato a liberare il padre, sfidando Mario con tecnologie galattiche e un esercito di nemici storici.

Segnate la data sul calendario:arriverà nelle sale italiane il. Con la regia confermata di Aaron Horvath e Michael Jelenic, e un cast vocale chea sfida è superare il miliardo di dollari del primo film.