Supergirl arriva finalmente in streaming: ecco quando e dove vedere il film DC con Milly Alcock

Pubblicazione: 04 settembre alle 08:30

Dopo il passaggio nelle sale e l'arrivo sulle principali piattaforme digitali, Supergirl è pronta a compiere il passo successivo della sua corsa. Warner Bros. Discovery ha annunciato che il film DC con Milly Alcock debutterà in streaming su HBO Max giovedì 10 settembre 2026, a meno di tre mesi dall'uscita cinematografica. Precisiamo che si tratta di un debutto globale, quindi la data riguarda anche l'Italia. Il film entrerà nel catalogo della piattaforma e non richiederà più l'acquisto o il noleggio separato previsto attualmente dagli store digitali.

L'arrivo sulla piattaforma rappresenta una nuova occasione per, soprattutto considerando che l'avventura cinematografica dinon ha prodotto i risultati sperati al botteghino. Il film ha concluso la sua corsa mondiale intorno ai 126 milioni di dollari,raccolti l'anno precedente dae insufficiente rispetto alle aspettative riposte nella seconda grande uscita cinematografica del nuovo DC Universe.

Il debutto nelle sale nordamericane si era fermato a 37,1 milioni di dollari, mentre quello globale aveva raggiunto circa 62,6 milioni. Secondo le stime riportate dalla stampa statunitense, il risultato complessivo avrebbe causato perdite nell'ordine dei 100-120 milioni di dollari. Il passaggio su HBO Max potrebbe quindi permettere al film di raggiungere un pubblico molto più ampio, soprattutto quello che aveva deciso di aspettare lo streaming.

Supergirl e Krypto, fonte: Warner Bros.

In Italia, al momento, Supergirl può infatti essere acquistato o noleggiato digitalmente attraverso servizi come Prime Video, Apple TV Store, TIMVISION, Rakuten TV e CHILI. Dal 10 settembre, invece, entrerà nell'offerta HBO Max. Diretto da Craig Gillespie, già dietro la macchina da presa di Crudelia e Tonya, e scritto da Ana Nogueira, Supergirl racconta una Kara Zor-El molto diversa dal cugino Superman. Milly Alcock interpreta un'eroina più irrequieta, impulsiva e disillusa, costretta a intraprendere un viaggio attraverso la galassia quando l'incontro con la giovane Ruthye cambia improvvisamente i suoi piani.

Il film prende ispirazione dalla miniserie a fumetti Supergirl: Woman of Tomorrow di Tom King e Bilquis Evely, pur rielaborandone diversi elementi per inserirli all'interno del nuovo universo cinematografico costruito da James Gunn e Peter Safran. Accanto a, Matthias Schoenaerts in quelli di Krem, David Krumholtz ed Emily Beecham. Non mancano inoltre due presenze particolarmente importanti per il futuro del DC Universe:, mentre, abbandonando definitivamente il ruolo di Aquaman interpretato nel precedente universo DC.

Per Alcock si tratta invece della prima avventura cinematografica interamente dedicata a Kara dopo il breve debutto del personaggio nel nuovo DC Universe. L'attrice australiana, diventata celebre grazie alla giovane Rhaenyra Targaryen di House of the Dragon, è stata scelta da Gunn e Safran per dare al personaggio un'identità volutamente distante da quella del Superman di Corenswet. Il 10 settembre sarà quindi una data importante anche per il pubblico italiano: dopo il lancio deludente nei cinema, Supergirl passerà definitivamente dalla formula premium dell'acquisto e del noleggio digitale allo streaming incluso su HBO Max, dove proverà a trovare quella seconda vita che il risultato nelle sale rende particolarmente importante per il film DC.