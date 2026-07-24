Supergirl arriva in digitale e 4K con oltre 90 minuti di extra, scene eliminate e un corto su Krypto

Pubblicazione: 24 luglio alle 08:45

Dopo essere approdato nelle sale cinematografiche durante l'estate, Supergirl si prepara a invadere i salotti di tutto il mondo. Il secondo capitolo cinematografico del nuovo DC Universe firmato da James Gunn sarà disponibile in formato digitale a partire dal 28 luglio, mentre gli appassionati del supporto fisico dovranno pazientare fino all'8 settembre per mettere le mani sulle edizioni 4K, Blu-ray e DVD.

L'annuncio non riguarda solo la data di uscita. Le versioni digitale, 4K e Blu-ray del film includeranno, un tesoro per chi vuole immergersi completamente. Si tratta di un pacchetto ricco e articolato che promette di soddisfare tanto i fan più accaniti quanto i curiosi che vogliono scoprire i segreti dietro la macchina da presa.

Tra i contenuti bonus spicca The Making of Supergirl, un documentario che segue l'esperienza di Milly Alcock, la giovane attrice che ha dato volto e corpo alla Kara Zor-El di questa nuova incarnazione. Il featurette Flying Off the Page approfondisce invece il lavoro della sceneggiatrice Ana Nogueira e il suo rapporto con il materiale originale: la graphic novel Supergirl: Woman of Tomorrow di Tom King e Bilquis Evely, punto di partenza narrativo del film.

Supergirl, fonte: Warner Bros.

Gli amanti degli effetti pratici troveranno pane per i loro denti in A Practical Legacy, dedicato alle creature realizzate con tecniche tradizionali piuttosto che in computer grafica. Showdown at Evely Square scompone invece una delle sequenze d'azione più elaborate del film, mostrando la complessità coreografica e tecnica che si nasconde dietro pochi minuti di adrenalina sullo schermo.

Un capitolo a parte merita, il featurette incentrato sue sulla sua lunga ambizione di interpretare il cacciatore di taglie alieno,ha più volte dichiarato negli anni il suo desiderio di vestire i panni di Lobo, e questo progetto rappresenta finalmente la realizzazione di quel sogno. Il documentario esplora il percorso che ha portato l'attore a incarnare uno dei personaggi più irriverenti e violenti del fumetto.

La dimensione sonora del film viene esplorata in Mixtape for a Hero, che analizza colonna sonora e score musicale, mentre You Are Here: A Supergirl Map of the Galaxy offre una panoramica sui pianeti alieni che fanno da sfondo alla storia, narrata dalla giovane Eve Ridley, altra protagonista del cast. Non poteva mancare un omaggio a Krypto, il cane spaziale che ha conquistato il cuore del pubblico.

Supergirl, fonte: Warner Bros.

Girl's Best Friend racconta il rapporto tra Supergirl e il suo fedele compagno a quattro zampe, mentre un cortometraggio animato inedito, Krypto Saves the Day: Coastal Catastrophe, vede il super-cane protagonista di un'avventura tutta sua. L'edizione fisica includerà anche scene eliminate mai viste prima, materiale prezioso per comprendere le scelte narrative e registiche operate in fase di montaggio.

Collider ha ottenuto in esclusiva un'anteprima di Space Is a Bad Neighborhood, Babe, uno dei featurette inclusi nel pacchetto. Il documentario segue il production designer Neil Lamont nel processo di creazione dei mondi alieni che fungono da ambientazione per gran parte della storia. Particolarmente affascinante è la trasformazione delle lande scozzesi nel pianeta Holzherr, un mondo di frontiera abitato da coloni la cui estetica mescola elementi dei ranch western con le atmosfere dei roadhouse dell'outback australiano.

La clip esclusiva mostra come la Scozia, con i suoi paesaggi aspri e primordiali, sia stata trasformata in un ambiente extraterrestre convincente. Holzherr non è solo uno sfondo, ma un luogo vissuto: qui si trovano i coloni, e qui Supergirl stessa trova rifugio temporaneo a bordo della sua astronave, un veicolo che porta i segni del tempo e dei viaggi attraverso la galassia. Il lavoro di Lamont dimostra come la scelta di utilizzare location reali, combinate con scenografie pratiche e interventi digitali mirati, possa creare un senso di autenticità difficile da raggiungere con la sola computer grafica.

Supergirl, fonte: Warner Bros.

Le brughiere scozzesi, battute dal vento e prive di vegetazione rigogliosa, offrono una tela perfetta per costruire l'idea di un pianeta di frontiera, duro e inospitale. L'attenzione ai dettagli emerge anche nella costruzione dell'astronave di Supergirl, concepita non come un veicolo scintillante e futuristico, ma come un mezzo di trasporto usurato, con una storia da raccontare attraverso graffi, ammaccature e riparazioni improvvisate. È un approccio che richiama certi classici della fantascienza, dove le astronavi sono strumenti di lavoro piuttosto che simboli di perfezione tecnologica.

La disponibilità di oltre 90 minuti di materiale extra trasforma l'edizione home video in qualcosa di più di una semplice replica dell'esperienza cinematografica. Diventa un'opportunità per esplorare il processo creativo, comprendere le scelte artistiche e tecniche, e approfondire aspetti del mondo narrativo che il minutaggio del film non permetteva di sviluppare completamente. Per i collezionisti e gli appassionati di cinema, l'edizione fisica rappresenta ancora un oggetto di valore, specialmente in formato 4K, che garantisce la massima qualità visiva e sonora.

L'8 settembre segna dunque una data da cerchiare sul calendario per chi preferisce possedere fisicamente i propri film piuttosto che affidarsi allo streaming o al noleggio digitale. Il secondo capitolo del DC Universe di James Gunn continua quindi la sua corsa, passando dalle sale ai dispositivi domestici senza perdere slancio. Con un pacchetto di contenuti speciali così ricco, l'edizione home video si configura come un prodotto pensato per premiare la fedeltà dei fan e attrarre anche chi aveva saltato l'uscita cinematografica, che ha deluso al botteghino di tutto il mondo.