Supergirl debutta al box office, ma il confronto con Superman è più complicato del previsto per la DC

Pubblicazione: 28 giugno alle 08:30

Il weekend del 27 giugno 2026 ha visto una battaglia interessante al box office nordamericano, con l'arrivo di nuovi contendenti che hanno provato a scalzare il re incontrastato della stagione. Toy Story 5 di Disney e Pixar ha difeso con successo la corona, incassando 21 milioni di dollari venerdì da 4.425 sale cinematografiche, mentre si avviava verso il suo secondo weekend in programmazione. Però a deludere le aspettative è stato il debutto di Supergirl, con incassi inferiori alle previsioni.

Le proiezioni indicano che il quinto capitolo della saga animata più amata di sempre raccoglierà tra, portando il totale nordamericano appena sotto la soglia psicologica dei. Un risultato straordinario se si considera che solo sette giorni prima aveva registrato il miglior debutto domestico del, oltre a un record assoluto per la serie con

La nuova sfidante principale è arrivata dall'universo DC. Supergirl, distribuito da Warner Bros., si è piazzato al secondo posto incassando 18 milioni di dollari venerdì da 3.602 sale. Le stime del weekend la collocano intorno ai 50 milioni di dollari complessivi, un risultato che inevitabilmente verrà comparato con quello del Superman di James Gunn uscito l'estate precedente. Il confronto con l'Uomo d'Acciaio è impietoso ma necessario per contestualizzare il debutto della Ragazza d'Acciaio.

It's a bird, it's a plane, it's...SUPERGIRL, crashing into the ground. The movie doesn't even hit $50M on its opening wknd, and is on course to open to only $40M, way below tracking. What's worse are the B- Cinemascores. Via Ryan Gajewski https://t.co/IqGD5ovxhd — Borys Kit (@Borys_Kit) June 27, 2026

Superman aveva aperto con 125 milioni di dollari e chiuso la sua corsa cinematografica a 618 milioni globali, a fronte di un budget produttivo di 225 milioni. Supergirl è costato "solo" 170 milioni, una cifra comunque imponente che richiederà una tenuta prolungata nelle sale per giustificare l'investimento e garantire un ritorno economico alla major. Il film diretto da Craig Gillespie, già regista di I, Tonya, presenta Milly Alcock nei panni della protagonista ventenne kryptoniana che si unisce a una timida ragazza aliena in una missione di giustizia interplanetaria. Il cast comprende anche Eve Ridley, Jason Momoa, Matthias Schoenaerts, Diarmaid Murtagh, Ferdinand Kingsley e David Corenswet, con una sceneggiatura firmata da Ana Nogueira.

Supergirl, fonte: Warner Bros.

Il terzo nuovo ingresso del weekend si è piazzato al quarto posto della classifica generale.ha raccoltovenerdì da 2.855 sale nordamericane, proiettandosi verso un totale di circa 8,5 milioni per il fine settimana. Pur rappresentando l'apertura più bassa nella storia del franchise, il film può dormire sonni tranquilli: con un budget di soli 10 milioni di dollari, recuperare l'investimento e generare profitto non sarà un problema.

A completare la top five troviamo due film già in circolazione da settimane ma ancora solidi. Obsession di Focus Features ha incassato 2,9 milioni venerdì, puntando a 9,4 milioni nel weekend. Dopo sette settimane di programmazione, il thriller horror diretto da Curry Barker si avvicina a un totale nordamericano sbalorditivo di 233 milioni di dollari, una performance fenomenale considerando che è stato realizzato con meno di un milione di budget.

Chiude la classifica Disclosure Day di Steven Spielberg, che venerdì ha raccolto 2,3 milioni di dollari proiettandosi verso 7,8 milioni nel weekend. Dopo tre settimane nelle sale, il film raggiungerà un totale domestico di circa 94 milioni di dollari, confermando ancora una volta il tocco magico del regista premio Oscar.

Il quadro generale del box office di fine giugno 2026 mostra un mercato in salute, con una varietà di prodotti capaci di attrarre pubblici diversi. Toy Story 5 si conferma il fenomeno della stagione estiva con cifre da record, mentre Supergirl dovrà dimostrare nelle prossime settimane di avere le gambe lunghe per trasformare un debutto onesto in un successo commerciale vero e proprio.