Toy Story 5 travolge il box office: Disney e Pixar tornano a fare la storia con numeri da capogiro

Pubblicazione: 22 giugno alle 08:30

Toy Story 5 si è imposto come il fenomeno cinematografico del 2026, registrando un debutto da 160 milioni di dollari nel mercato nordamericano e 152 milioni a livello internazionale, per un totale mondiale di 312 milioni di dollari nel primo weekend. Numeri che certificano non solo la forza intramontabile del franchise, ma anche la capacità di Pixar di rinnovarsi mantenendo intatta la magia che ha conquistato generazioni di spettatori.

Il risultato domestico rappresenta il miglior esordio dell'anno negli Stati Uniti, superando il film diche aveva debuttato ad aprile con 130,9 milioni di dollari nel primo weekend di tre giorni. Per il franchise di Toy Story, si tratta di un nuovo record assoluto: il quinto capitolo ha polverizzato i 120,9 milioni di dollari incassati da, dimostrando che Woody, Buzz e compagni non hanno perso un grammo del loro appeal presso il pubblico.

La risposta del pubblico è stata entusiasta, come testimonia il punteggio A ottenuto su CinemaScore, il sistema di valutazione che misura la soddisfazione degli spettatori all'uscita dalle sale. Un risultato che premia il lavoro del veterano Andrew Stanton, che torna alla regia dopo aver contribuito a definire l'identità narrativa del franchise fin dal primo film, affiancato dalla co-regista Kenna Harris.

The launch of 'Toy Story 5' marks a record for the franchise, topping 'Toy Story 4‘s' $120.9 million launch in 2019.



Full weekend box office charts: https://t.co/2Grm5lLmOw pic.twitter.com/R6K8gBYNpT — The Hollywood Reporter (@THR) June 21, 2026

Il dominio di Toy Story 5 ridisegna completamente la classifica del weekend. Disclosure Day, il film di fantascienza originale diretto da Steven Spielberg e distribuito da Universal, subisce un calo del 62 percento nel suo secondo weekend, raccogliendo circa 17 milioni di dollari dopo un'apertura di 44 milioni. Il film chiuderà la settimana con un incasso domestico di circa 78,2 milioni e un totale globale di 160,4 milioni.

Resiste invece la straordinaria corsa di Obsession, il fenomeno indipendente distribuito da Focus Features. Al suo sesto weekend nelle sale, il film incasserà circa 14 milioni di dollari, portando il totale domestico intorno ai 215 milioni. Si tratta di un risultato storico per la casa di distribuzione: Obsession è già diventato il film di maggior successo di Focus Features sia negli Stati Uniti che a livello globale, dove ha superato i 300 milioni di dollari. Un trionfo raro per un titolo che aveva esordito con "soli" 17,2 milioni di dollari, ma che ha saputo crescere settimana dopo settimana grazie al passaparola.

Anche Backrooms di A24 continua a macinare incassi dopo il lancio di maggio. Il film raccoglie 7,3 milioni di dollari nel weekend, raggiungendo un totale domestico di 175,1 milioni e un bottino globale di 301 milioni. Una conferma della capacità di A24 di trasformare progetti audaci in successi commerciali duraturi. Ad ogni modo, il debutto estremamente positivo di Toy Story 5 arriva in un momento cruciale per l'industria cinematografica.

Woody e Buzz in Toy Story 5, fonte: Pixar

Dopo anni di incertezze legate alla pandemia e alla crescente competizione delle piattaforme streaming, il ritorno prepotente del franchise Pixar dimostra che le grandi saghe familiari mantengono un potere d'attrazione unico, capace di riempire le sale e generare eventi collettivi che vanno oltre la semplice visione di un film. La domanda che molti si pongono ora è se questo slancio potrà sostenersi nelle settimane successive o se Toy Story 5 seguirà il trend tipico dei blockbuster con cali pronunciati dopo il debutto esplosivo.

La qualità percepita dal pubblico e l'assenza di competitor diretti nel target familiare potrebbero favorire una tenuta solida, trasformando il quinto capitolo non solo nel miglior debutto del 2026, ma potenzialmente persino nel film più redditizio dell'anno. Woody, Buzz e gli altri giocattoli, questa volta alle prese con l'intelligenza artificiale, hanno dimostrato ancora una volta di sapere come conquistare il cuore del pubblico, realizzando numeri decisamente positivi.