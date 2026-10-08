Superman Man of Tomorrow, David Corenswet: “La tuta è un po’ diversa”, il costume è stato riprogettato

Pubblicazione: 08 ottobre alle 11:31

Il ritorno di David Corenswet nei panni di Superman porterà con sé anche una novità visibile sul grande schermo. L'attore ha infatti confermato che l'Uomo d'Acciaio indosserà un costume riprogettato in Man of Tomorrow, il nuovo film scritto e diretto da James Gunn. Non si tratta, almeno per ora, di una rivoluzione completa del look, ma di un intervento pensato per rendere la tuta più pratica. La modifica sembra legata soprattutto alle esigenze delle sequenze d'azione, che avranno un ruolo importante nel sequel. A raccontarlo è stato lo stesso Corenswet in una recente intervista.

David Corenswet talks about how he prepared for his role in Mr. Irrelevant! “The familiar part was just putting on a lot of weight.. I had just done that for Superman.” https://t.co/Hpi1wdhTdV — Daily David Corenswet (@DailyCorenswets) October 6, 2026

"L'abito in sé è un po' diverso", ha spiegato l'attore parlando del costume che vedremo nel prossimo film. Corenswet ha poi chiarito il motivo dell'intervento. La tuta è stata "riprogettata per essere leggermente più funzionale e pronta per un combattimento"., interpretato da Nicholas Hoult. Quelle fotografie avevano alimentato le ipotesi su un possibile cambiamento dell'abbigliamento dell'eroe e ora la dichiarazione dell'attore conferma almeno in parte che una modifica effettivamente c'è stata.

Non è ancora stato chiarito quanto sarà evidente il nuovo design e se il costume conserverà tutti gli elementi caratteristici della versione introdotta nel primo film. L'ipotesi più prudente, sulla base delle parole di Corenswet, è che James Gunn abbia scelto di intervenire soprattutto sulla funzionalità della tuta, senza necessariamente stravolgere l'immagine di Superman. Il riferimento alla maggiore preparazione per i combattimenti lascia comunque pensare a un costume studiato per accompagnare meglio le numerose scene d'azione del sequel. Resta invece da capire se nel corso della storia comparirà anche una variante del costume, eventualmente collegata alle conseguenze degli scontri affrontati dall'Uomo d'Acciaio.

La novità sulla tuta si inserisce in un film che promette di mettere Superman di fronte a una situazione molto diversa rispetto al primo capitolo. Corenswet ha infatti raccontato di essere particolarmente entusiasta di tornare a lavorare con Nicholas Hoult e di poter approfondire il rapporto tra Superman e Lex Luthor. "Ovviamente, passare di nuovo del tempo con Nick e approfondire un po' più a fondo quella relazione tra Superman e Lex" è stato, secondo l'attore, uno degli aspetti che ha apprezzato maggiormente. Il sequel dovrebbe infatti ruotare proprio intorno ai due grandi rivali, che saranno costretti a mettere da parte le loro differenze per affrontare una minaccia ancora più pericolosa, Brainiac, interpretato da Lars Eidinger.

Il cast del sequel sarà particolarmente ampio. Oltre a Brosnahan e Hoult, sono confermati i ritorni di Skyler Gisondo nei panni di Jimmy Olsen, Sara Sampaio come Eve Teschmacher, Isabela Merced come Hawkgirl e Maria Gabriela de Faria nel ruolo di The Engineer. A loro si aggiungeranno Xolo Maridueña, che tornerà a interpretare Blue Beetle, e Aaron Pierre nei panni di John Stewart, personaggio legato a Lanterns.

Le riprese di Man of Tomorrow si sono recentemente concluse e James Gunn ha già mostrato di essere al lavoro sulla fase successiva del progetto, dopo aver completato un primo montaggio del film. Per il pubblico, però, una delle prime curiosità da verificare sarà proprio il nuovo costume, le parole di Corenswet confermano che Superman tornerà con una tuta modificata, progettata per accompagnare meglio l'azione e i combattimenti del sequel. Man of Tomorrow arriverà nelle sale il 9 luglio 2027.