Superman Man of Tomorrow, David Corenswet: “La tuta è un po’ diversa”, il costume è stato riprogettato
David Corenswet anticipa le novità del costume di Superman in Man of Tomorrow: la tuta è stata riprogettata per essere più funzionale nei combattimenti.
Il ritorno di David Corenswet nei panni di Superman porterà con sé anche una novità visibile sul grande schermo. L'attore ha infatti confermato che l'Uomo d'Acciaio indosserà un costume riprogettato in Man of Tomorrow, il nuovo film scritto e diretto da James Gunn. Non si tratta, almeno per ora, di una rivoluzione completa del look, ma di un intervento pensato per rendere la tuta più pratica. La modifica sembra legata soprattutto alle esigenze delle sequenze d'azione, che avranno un ruolo importante nel sequel. A raccontarlo è stato lo stesso Corenswet in una recente intervista.
Non è ancora stato chiarito quanto sarà evidente il nuovo design e se il costume conserverà tutti gli elementi caratteristici della versione introdotta nel primo film. L'ipotesi più prudente, sulla base delle parole di Corenswet, è che James Gunn abbia scelto di intervenire soprattutto sulla funzionalità della tuta, senza necessariamente stravolgere l'immagine di Superman. Il riferimento alla maggiore preparazione per i combattimenti lascia comunque pensare a un costume studiato per accompagnare meglio le numerose scene d'azione del sequel. Resta invece da capire se nel corso della storia comparirà anche una variante del costume, eventualmente collegata alle conseguenze degli scontri affrontati dall'Uomo d'Acciaio.
La novità sulla tuta si inserisce in un film che promette di mettere Superman di fronte a una situazione molto diversa rispetto al primo capitolo. Corenswet ha infatti raccontato di essere particolarmente entusiasta di tornare a lavorare con Nicholas Hoult e di poter approfondire il rapporto tra Superman e Lex Luthor. "Ovviamente, passare di nuovo del tempo con Nick e approfondire un po' più a fondo quella relazione tra Superman e Lex" è stato, secondo l'attore, uno degli aspetti che ha apprezzato maggiormente. Il sequel dovrebbe infatti ruotare proprio intorno ai due grandi rivali, che saranno costretti a mettere da parte le loro differenze per affrontare una minaccia ancora più pericolosa, Brainiac, interpretato da Lars Eidinger.
Le riprese di Man of Tomorrow si sono recentemente concluse e James Gunn ha già mostrato di essere al lavoro sulla fase successiva del progetto, dopo aver completato un primo montaggio del film. Per il pubblico, però, una delle prime curiosità da verificare sarà proprio il nuovo costume, le parole di Corenswet confermano che Superman tornerà con una tuta modificata, progettata per accompagnare meglio l'azione e i combattimenti del sequel. Man of Tomorrow arriverà nelle sale il 9 luglio 2027.