Superman 2, James Gunn mantiene la promessa: torna un supereroe dell'ex universo DC

Pubblicazione: 15 luglio alle 09:00

Il DC Universe di James Gunn continua a prendere forma, e lo fa riportando sul grande schermo uno dei personaggi che hanno segnato una svolta storica per il franchise. Xolo Maridueña riprenderà il ruolo di Jaime Reyes, alias Blue Beetle, Superman: Man of Tomorrow, atteso nuovo film attualmente in produzione sotto la regia dello stesso Gunn.

L'annuncio consolida quanto già dichiarato dal regista e co-CEO dei DC Studios in passato:è ufficialmente il primo personaggio del DC Universe rinnovato. Parlando nel podcast di Michael Rosenbaum,aveva chiarito senza ambiguità che "il primo personaggio del DCU è sicuramente Blue Beetle, e il primo film completo del DCU è Superman". Una dichiarazione che ora trova conferma concreta con l'inclusione del

Maridueña aveva debuttato nei panni di Jaime Reyes nel 2023 con "Blue Beetle, diretto da Angel Manuel Soto. Il film raccontava la storia di un neolaureato che acquisisce superpoteri quando uno scarabeo alieno si aggancia al suo corpo, trasformandolo nel primo supereroe latino a guidare un film standalone nell'universo DC. Un traguardo che l'attore aveva accolto con profondo orgoglio:

"L'unica cosa che mi sta a cuore adesso è il fatto che sia latino. Provo così tanto orgoglio nel far parte di questo progetto con Angel, una persona come lui. Penso sia così importante, e non voglio stare sul pulpito troppo a lungo, ma la rappresentazione è fondamentale". - Xolo Maridueña

Xolo Maridueña is set to reprise his Blue Beetle role in the “Superman” sequel “Man of Tomorrow.”



The film, directed by James Gunn, is currently in production. Maridueña first portrayed the superhero in the 2023 film “Blue Beetle.” https://t.co/3apKLgBNjY pic.twitter.com/EEPkse9Qqi — Variety (@Variety) July 14, 2026

La preparazione fisica per il ruolo aveva richiesto a Maridueña un impegno significativo. L'attore era partito da circa 130 libbre di peso, aggiungendo poi tra le 25 e le 30 libbre di massa muscolare attraverso sollevamento pesi e arti marziali. "Gran parte del lavoro consisteva semplicemente nel mangiare le giuste quantità", aveva spiegato con semplicità, descrivendo un processo che aveva trasformato radicalmente il suo fisico per incarnare credibilmente un supereroe.

, co-presidenti dei, si erano già impegnati nel 2023 a mantenere Maridueña comenel futuro prossimo del franchise. Safran aveva elogiato le capacità dell'attore in termini entusiastici: "Ciò che mi ha colpito di più è la sua abilità sia con il materiale comico che con quello emotivo. Ha tutte le competenze necessarie". Il produttore aveva sottolineatoin una "commedia fisica incredibilmente divertente" mentre Jaime impara a gestire i nuovi superpoteri, ma anche profondità e gravitas dato che il personaggio è mosso dal

Maridueña aveva dimostrato di padroneggiare entrambi gli aspetti. "È evidente che questa è una performance da star nascente", aveva aggiunto Safran. L'attore stesso aveva manifestato entusiasmo all'idea di continuare nel DCU, con una disponibilità che andava oltre le aspettative commerciali:

"Che ci vengano concessi 20 film o che sia solo questo, mi sento davvero realizzato. Se riusciremo a farne un altro, sono prontissimo, e cavolo, metterò su altre 20 libbre e diventerò ancora più grosso". - Xolo Maridueña

Superman, fonte: Warner Bros.

Ricordiamo che Superman: Man of Tomorrow vedrà David Corenswet tornare nei panni di Superman, in un'avventura scritta e diretta da Gunn che promette di alzare notevolmente la posta in gioco. Nella trama, l'Uomo d'Acciaio sarà costretto a collaborare con il suo storico nemico Lex Luthor, interpretato da Nicholas Hoult, per sconfiggere una minaccia ancora più grande: l'antagonista superintelligente Brainiac, a cui darà volto Lars Eidinger.

L'inclusione di Blue Beetle in questo scenario ad alta tensione rappresenta un passaggio cruciale per il personaggio, che dal suo film d'esordio si troverà ora a interagire con i pesi massimi del DC Universe. Come si inserirà Jaime Reyes in uno scontro che coinvolge Superman, Lex Luthor e Brainiac resta una delle domande più intriganti per i fan. In attesa di scoprire la risposta, una cosa è certa: il giovane supereroe avrà un ruolo nel plasmare il futuro di questo universo narrativo rinnovato.

Il film è attualmente in produzione e arriverà nelle sale il 9 luglio 2027, segnando il prossimo capitolo di un DC Universe che ha già una roadmap ben delineata, e che sta costruendo le sue fondamenta con scelte narrative precise e un occhio attento alla diversità e alla rappresentazione, con Blue Beetle ancora protagonista.