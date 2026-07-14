Superman: Man of Tomorrow, James Gunn prepara la grande riunione delle Lanterne Verdi

Pubblicazione: 14 luglio alle 09:00

Il DC Universe si prepara a una riunione su larga scala e dopo il debutto di Superman nel 2025, che ha gettato le fondamenta del nuovo universo condiviso targato DC Studios, gli occhi sono già puntati sul 2027, anno in cui David Corenswet tornerà nei panni di Clark Kent per il seguito diretto della sua prima avventura cinematografica. Man of Tomorrow, attualmente in fase di produzione, si preannuncia come un capitolo cruciale nella costruzione del DCU, e le ultime notizie dal set confermano il ritorno di un volto già noto agli appassionati.

, co-CEO di DC Studios e architetto della nuova continuità, ha condiviso sui social un video direttamente dal set diche ha mandato in visibilio i fan:riprenderà ufficialmente il ruolo di, ildal temperamento fumantino già apparso nel primo film di Superman. Il filmato mostra, un dettaglio apparentemente minore ma carico di significato per chi conosce il personaggio e il suo carattere irriverente.

Il ritorno di Fillion non è casuale né isolato visto che l'attore, già amato dal pubblico per ruoli iconici in serie come Castle e Firefly, si è guadagnato un posto speciale nel cuore dei fan DC grazie alla sua interpretazione del Cavaliere Verde più scorbutico del Corpo delle Lanterne. Ma la particolarità di questo ritorno sta nel timing: Guy Gardner riapparirà in Man of Tomorrow appena un mese prima del debutto della serie televisiva Lanterns su HBO, dove Fillion riprenderà lo stesso ruolo in un contesto narrativo diverso.

James Gunn shared this Guy Gardner lighter from the set of 'MAN OF TOMRORROW'. pic.twitter.com/TMH5TFfxXQ — DC Film News (@DCFilmNews) July 13, 2026

Questa sovrapposizione tra grande e piccolo schermo non è frutto del caso, ma parte di una strategia precisa di DC Studios per costruire un universo realmente interconnesso. Lanterns vedrà protagonisti anche altri membri del Corpo, incluso John Stewart, interpretato da Aaron Pierre. E qui arriva la notizia più intrigante: anche John Stewart farà il salto dal mondo televisivo a quello cinematografico, apparendo proprio in Man of Tomorrow accanto a Guy Gardner.

La presenza disolleva interrogativi interessanti sulla natura della minaccia che affronterà l. Sappiamo già cheentrerà in scena nelattraverso il nuovo progetto di Gunn, e la presenza di eroi cosmici comepotrebbe suggerire una minaccia di portata galattica, tale da. Non sarebbe la prima volta che Superman ha bisogno di rinforzi quando si tratta di affrontare pericoli che vanno oltre i confini terrestri.

La scelta di includere sia Guy Gardner che John Stewart rappresenta anche un messaggio chiaro sul tipo di universo che DC Studios sta costruendo. Non più storie isolate e slegate tra loro, ma una narrazione coesa dove personaggi e trame si intrecciano organicamente tra cinema e televisione. Lanterns avrà il compito di approfondire le dinamiche del Corpo delle Lanterne Verdi e le personalità dei suoi membri, mentre Man of Tomorrow mostrerà questi stessi personaggi operare nel contesto più ampio del DCU, al fianco di altri eroi.

Lanterns, fonte: HBO

Nathan Fillion ha sempre dimostrato una passione genuina per il mondo dei fumetti, e la sua interpretazione di Guy Gardner nel primo Superman è stata accolta con entusiasmo dalla critica e dal pubblico. Il personaggio, creato da John Broome e Gil Kane nel 1968, è sempre stato una presenza complicata nell'universo DC: arrogante, testardo, spesso in conflitto con i suoi compagni del Corpo, ma anche coraggioso e leale quando conta davvero. Fillion ha saputo catturare questa dualità, rendendo Guy un personaggio memorabile nonostante il tempo di schermo limitato.

Aaron Pierre porta in scena John Stewart, forse il Lanterna Verde più amato dopo Hal Jordan. Ex marine e architetto, John rappresenta disciplina, integrità e un senso di giustizia incrollabile. Il suo arrivo nel DCU, sia attraverso Lanterns che in Man of Tomorrow, segna un momento importante per la rappresentazione e la diversità nell'universo DC, considerando che John Stewart è stato per generazioni di fan il volto definitivo del Corpo delle Lanterne Verdi, soprattutto grazie alla sua presenza nella serie animata Justice League Unlimited.

Resta da vedere come Lanterns preparerà il terreno per le apparizioni di Guy e John in Man of Tomorrow. La serie HBO avrà il vantaggio del formato lungo, potendo esplorare con calma le dinamiche tra i personaggi, le loro missioni e il funzionamento del Corpo. Il film, invece, dovrà necessariamente bilanciare la presenza di Superman, dei due Lanterne e probabilmente di altri eroi, oltre a sviluppare la minaccia principale rappresentata da Brainiac. L'intelligenza artificiale collezionista di mondi proveniente da Colu è uno degli antagonisti più formidabili nell'arsenale DC, capace di mettere in difficoltà anche la Justice League al completo.

Lanterns, fonte: HBO

Se davvero Brainiac sarà il villain principale di Man of Tomorrow, la presenza di Guy Gardner e John Stewart acquista ancora più senso: combattere un'entità di livello cosmico richiede più di un singolo eroe, per quanto potente sia Superman. I prossimi mesi saranno cruciali per il DC Universe visto il lancio di Man of Tomorrow al cinema e Lanterns su HBO, con i fan che avranno l'opportunità di immergersi in questo nuovo mondo narrativo da prospettive diverse ma complementari. Il ritorno confermato di Nathan Fillion come Guy Gardner, insieme all'arrivo di Aaron Pierre nei panni di John Stewart, rappresenta un segnale forte: il DCU non si accontenta di storie individuali, ma punta a costruire un ecosistema narrativo ricco, stratificato e profondamente interconnesso.

Mentre le riprese di Man of Tomorrow proseguono, appare sempre più chiaro che il Corpo delle Lanterne Verdi avrà un ruolo centrale nella costruzione del nuovo DC Universe, con i fan che appena qualche giorno fa hanno dovuto fare i conti con un clamoroso spoiler di Lanterns, che aveva anticipato dettagli importanti sul futuro della serie HBO e del personaggio di Hal Jordan. Ora il ritorno di Guy Gardner e l'arrivo dello stesso John Stewart anche sul grande schermo confermano che James Gunn sta davvero costruendo un universo in cui cinema e televisione dialogano costantemente, preparando il terreno per una presenza sempre più importante delle Lanterne Verdi nel futuro del DCU.