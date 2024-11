Sydney Sweeney contro l'ipocrisia delle "donne che sostengono altre donne" di Hollywood: "È tutto falso"

Pubblicazione: 14 novembre alle 17:00

Qualche mese fa Sydney Sweeney si era trovata coinvolta in una situazione spiacevole quando una produttrice veterana di Hollywood, Carol Baum, l'aveva definita "non bella", aggiungendo che "non sa recitare" e che il suo film Tutti tranne te era "inguardabile". Un rappresentante dell'attrice aveva criticato a sua volta Baum per la sua sfacciataggine nell'"attaccare un'altra donna".

Ora è Sweeney stessa a intervenire nella questione. Afferma l'attrice:

È davvero scoraggiante vedere le donne abbattere altre donne, soprattutto quando donne che hanno successo in altri ambiti della loro industria vedono giovani talenti che lavorano sodo — sperando di realizzare i propri sogni — e poi cercano di screditare e svalutare il lavoro che hanno fatto. In quest’industria, tutti parlano di "donne che sostengono altre donne." Ma non succede mai. È tutto falso, una facciata per coprire tutto il resto delle cose che si dicono alle spalle.

Ci sono così tanti studi e opinioni diverse sulle ragioni dietro a tutto questo. Ho letto che per tutta la nostra vita siamo state cresciute — ed è un problema generazionale — credendo che solo una donna possa essere al vertice. C’è una donna che può avere l’uomo. C’è una donna che può essere, non lo so, qualsiasi cosa. E quindi tutte le altre si sentono come se dovessero combattere tra loro o abbattere quella donna invece di dire: "Sosteniamoci a vicenda". Sto ancora cercando di capirlo, sto facendo del mio meglio qui. Perché vengo attaccata?

Continua:

Fonte / Vanity Fair

I prossimi progetti di Sydney Sweeney includono un biopic sulla pugile Christy Martin e il ruolo di Kim Novak nell'esordio alla regia di Colman Domingo.