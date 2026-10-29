Sydney Sweeney diventa Kevin di Mamma, ho perso l'aereo per un nuovo spot: il risultato sorprende

Pubblicazione: 29 ottobre alle 09:00

Sydney Sweeney si prepara al Natale con un omaggio decisamente particolare a uno dei film più amati di sempre. L'attrice di Euphoria ha infatti deciso di trasformarsi in una versione inaspettata di Kevin McCallister, il bambino interpretato da Macaulay Culkin in Mamma, ho perso l'aereo, ricreando alcune delle sequenze più riconoscibili della celebre commedia del 1990. Il risultato è un nuovo spot pubblicitario che unisce nostalgia, ironia e moda, facendo già discutere gli utenti sui social.

L'occasione è il lancio della nuova collezione natalizia di SYRN,da casa fondato dalla stessa Sydney Sweeney all'inizio del 2026. Per presentare i nuovi capi, l'attrice ha scelto di ispirarsi a un classico delle festività, reinterpretandone alcune scene con un'estetica completamente diversa da quella del film originale. Il riferimento più evidente arriva proprio nei primi secondi del video., indossando un completo blu composto da un cardigan corto e un top coordinato e dopo aver mimato i gesti di una rasatura, applica un prodotto sul viso, porta entrambe le mani alle guance e spalanca la bocca in un urlo.

È una ricostruzione della celebre sequenza in cui Kevin McCallister prova il dopobarba del padre, scoprendo quanto possa bruciare sulla pelle. Una scena diventata uno dei simboli di Mamma, ho perso l'aereo, tanto da essere ancora oggi utilizzata in meme, pubblicità e omaggi cinematografici. Ma la sorpresa non si esaurisce con questo momento. Nel corso dello spot, Sydney Sweeney ricrea anche altre situazioni ispirate al film di Chris Columbus. In una sequenza appare con un completo bordeaux e un piccolo cane bianco tra le braccia, mentre una figura misteriosa si intravede dietro una tenda.

L'attrice reagisce con un'espressione spaventata, richiamando le situazioni di pericolo vissute da Kevin quando deve difendere la propria abitazione dai due ladri interpretati da Joe Pesci e Daniel Stern. In un'altra scena, invece, Sweeney si concede un'enorme coppa di gelato, ricoperta di panna e altri ingredienti, mentre si rilassa comodamente su una poltrona. Anche in questo caso il riferimento è immediato per chi conosce la saga: Kevin approfitta dell'assenza dei genitori per concedersi piccoli lussi normalmente proibiti, tra cui dolci e spuntini consumati senza alcuna supervisione. La campagna gioca quindi sull'idea di trascorrere le festività comodamente a casa, trasformando le avventure del protagonista in una serie di momenti dedicati al relax e all'abbigliamento invernale.

La nuova collezione prende il nome die comprende diversi capi pensati per la stagione fredda, tra cui cardigan, pantaloncini, maglie e completi coordinati. Pur essendo conosciuto soprattutto per la lingerie, il. Proprio questa caratteristica ha permesso di costruire uno spot che alterna richiami cinematografici e presentazione dei prodotti, senza rinunciare all'ironia. “The Holiday Shop is officially open”, si legge, con cui viene annunciata l'apertura della sezione dedicata alle festività.

Il filmato ha rapidamente attirato l'attenzione degli utenti, che hanno riconosciuto i riferimenti a Mamma, ho perso l'aereo e commentato la particolare reinterpretazione. Alcuni spettatori hanno scherzato sull'idea di lasciare Sydney Sweeney da sola a casa durante il Natale, mentre altri hanno apprezzato la scelta di recuperare momenti tanto riconoscibili di una commedia che continua a essere trasmessa e rivista ogni anno. Non si tratta, però, dell'unico omaggio cinematografico realizzato dall'attrice per la nuova campagna. Nei giorni precedenti, SYRN aveva infatti pubblicato altri contenuti promozionali ispirati a celebri film delle festività, tra cui Il Grinch e Nightmare Before Christmas.

Sydney Sweeney come Cassie in Euphoria, fonte: HBO

In particolare, Sydney Sweeney aveva reinterpretato Cindy Lou Who, la bambina del mondo del Grinch, attraverso un look ispirato all'immaginario del film. La strategia del marchio sembra quindi puntare su un elemento ben preciso: trasformare alcuni dei personaggi più riconoscibili del cinema natalizio in protagonisti di una campagna pubblicitaria contemporanea, giocando con i ricordi degli spettatori. Il progetto rappresenta anche un nuovo capitolo dell'attività imprenditoriale dell'attrice, che nel gennaio 2026 ha lanciato SYRN con l'obiettivo dichiarato di proporre capi pensati per diverse corporature.