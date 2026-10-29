Sydney Sweeney diventa Kevin di Mamma, ho perso l'aereo per un nuovo spot: il risultato sorprende
Sydney Sweeney omaggia Mamma, ho perso l'aereo nella nuova campagna natalizia del suo marchio SYRN. Dalla celebre scena allo specchio al gelato, l'attrice ricrea alcuni momenti del film.
Sydney Sweeney si prepara al Natale con un omaggio decisamente particolare a uno dei film più amati di sempre. L'attrice di Euphoria ha infatti deciso di trasformarsi in una versione inaspettata di Kevin McCallister, il bambino interpretato da Macaulay Culkin in Mamma, ho perso l'aereo, ricreando alcune delle sequenze più riconoscibili della celebre commedia del 1990. Il risultato è un nuovo spot pubblicitario che unisce nostalgia, ironia e moda, facendo già discutere gli utenti sui social.
È una ricostruzione della celebre sequenza in cui Kevin McCallister prova il dopobarba del padre, scoprendo quanto possa bruciare sulla pelle. Una scena diventata uno dei simboli di Mamma, ho perso l'aereo, tanto da essere ancora oggi utilizzata in meme, pubblicità e omaggi cinematografici. Ma la sorpresa non si esaurisce con questo momento. Nel corso dello spot, Sydney Sweeney ricrea anche altre situazioni ispirate al film di Chris Columbus. In una sequenza appare con un completo bordeaux e un piccolo cane bianco tra le braccia, mentre una figura misteriosa si intravede dietro una tenda.
L'attrice reagisce con un'espressione spaventata, richiamando le situazioni di pericolo vissute da Kevin quando deve difendere la propria abitazione dai due ladri interpretati da Joe Pesci e Daniel Stern. In un'altra scena, invece, Sweeney si concede un'enorme coppa di gelato, ricoperta di panna e altri ingredienti, mentre si rilassa comodamente su una poltrona. Anche in questo caso il riferimento è immediato per chi conosce la saga: Kevin approfitta dell'assenza dei genitori per concedersi piccoli lussi normalmente proibiti, tra cui dolci e spuntini consumati senza alcuna supervisione. La campagna gioca quindi sull'idea di trascorrere le festività comodamente a casa, trasformando le avventure del protagonista in una serie di momenti dedicati al relax e all'abbigliamento invernale.
Il filmato ha rapidamente attirato l'attenzione degli utenti, che hanno riconosciuto i riferimenti a Mamma, ho perso l'aereo e commentato la particolare reinterpretazione. Alcuni spettatori hanno scherzato sull'idea di lasciare Sydney Sweeney da sola a casa durante il Natale, mentre altri hanno apprezzato la scelta di recuperare momenti tanto riconoscibili di una commedia che continua a essere trasmessa e rivista ogni anno. Non si tratta, però, dell'unico omaggio cinematografico realizzato dall'attrice per la nuova campagna. Nei giorni precedenti, SYRN aveva infatti pubblicato altri contenuti promozionali ispirati a celebri film delle festività, tra cui Il Grinch e Nightmare Before Christmas.
In particolare, Sydney Sweeney aveva reinterpretato Cindy Lou Who, la bambina del mondo del Grinch, attraverso un look ispirato all'immaginario del film. La strategia del marchio sembra quindi puntare su un elemento ben preciso: trasformare alcuni dei personaggi più riconoscibili del cinema natalizio in protagonisti di una campagna pubblicitaria contemporanea, giocando con i ricordi degli spettatori. Il progetto rappresenta anche un nuovo capitolo dell'attività imprenditoriale dell'attrice, che nel gennaio 2026 ha lanciato SYRN con l'obiettivo dichiarato di proporre capi pensati per diverse corporature.