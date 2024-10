Sydney Sweeney e Amanda Seyfried reciteranno nel thriller The Housemaid, adattamento del libro "Una di famiglia"

Pubblicazione: 09 ottobre alle 11:11

Sydney Sweeney e Amanda Seyfried reciteranno in un thriller diretto da Paul Feig intitolato The Housemaid. Il film è l'adattamento del romanzo omonimo di Freida McFadden, pubblicato in Italia da Newton Compton Editori con il titolo Una di famiglia.

Todd Lieberman di Hidden Pictures sarà il produttore, insieme a Paul Feig e Laura Fischer di Feigco. Sweeney e Seyfried saranno invece produttrici esecutive insieme ad Alex Young e McFadden. La sceneggiatura è di Rebecca Sonnenshine.

Nel film, Sweeney interpreterà Millie, una donna in difficoltà che trova conforto nell'iniziare una nuova vita come domestica per Nina (Seyfried) e Andrew, una coppia ricca e benestante. Presto però scoprirà che i segreti della famiglia sono molto più pericolosi dei suoi.