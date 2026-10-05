Ted Lasso 4 anticipa il futuro dell’AI: il retroscena su una novità che farà discutere

Pubblicazione: 05 ottobre alle 17:45

Ted Lasso mostra una delle novità più interessanti legate alla nuova Siri con intelligenza artificiale, trasformandola in un elemento narrativo sorprendentemente concreto. La scena con Keeley non serve soltanto a raccontare un momento personale del personaggio, ma permette alla serie di mostrare un assistente capace di affrontare conversazioni molto più naturali. È proprio questo il salto rispetto alla Siri che gli utenti hanno conosciuto finora, non più soltanto comandi rapidi, ma una maggiore comprensione del contesto e delle intenzioni. E la sequenza diventa così un modo curioso per immaginare come potrebbe essere il rapporto quotidiano con la nuova AI di Apple.

La differenza fondamentale parte proprio dal modo in cui si parla con Siri., anziché limitarsi a riconoscere una serie di comandi predefiniti.. Apple descrive inoltre Siri AI come un assistente capace di utilizzare il contesto personale, la consapevolezza di ciò che appare sullo schermo e una conoscenza più ampia del mondo.

Un altro aspetto importante riguarda le informazioni personali. La nuova Siri può, per esempio, cercare una fotografia presente sul dispositivo, recuperare un'informazione contenuta in una mail o individuare dettagli all'interno del calendario e dei messaggi. Il punto non è soltanto trovare un dato, ma collegarlo alla richiesta formulata dall'utente. In questo modo l'assistente diventa più vicino a una vera interfaccia conversazionale, capace di interpretare una richiesta anche quando non viene pronunciata utilizzando una formula precisa.

C'è poi la consapevolezza dello schermo, una delle funzioni che meglio spiegano il cambiamento. Siri AI può comprendere ciò che l'utente sta visualizzando e rispondere a domande relative a quel contenuto. È possibile, per esempio, chiedere informazioni su un'immagine o su un documento presente sul display e poi continuare la conversazione con domande successive. L'AI può inoltre sfruttare Visual Intelligence per analizzare ciò che viene mostrato e, in determinate situazioni, suggerire o eseguire un'azione.

non si limita però a rispondere, può anche. Apple Intelligence può collegare Siri alle azioni e ai contenuti delle app, permettendo di formulare richieste con un linguaggio normale invece di dover aprire manualmente diversi menu.. È proprio questa combinazione tra comprensione, memoria contestuale e capacità operative a rendere la nuova Siri molto diversa dall'assistente vocale tradizionale.

È in questo contesto che la scena di Ted Lasso con Keeley acquista un significato particolare. Nel nono episodio della quarta stagione, la protagonista si trova davanti a una questione estremamente personale e finisce per rivolgersi alla nuova Siri, mostrando quanto un assistente del genere possa diventare una sorta di interlocutore anche per domande che normalmente affideremmo a una persona. L'episodio, intitolato Mae Rides the Bus, introduce inoltre la gravidanza di Keeley e lascia aperte importanti questioni sul suo rapporto con Roy.

La tecnologia rimane però il vero elemento interessante della scena, Ted Lasso utilizza una situazione quotidiana e intima per mostrare una Siri capace di inserirsi in una conversazione molto più complessa del semplice “imposta un timer” o “manda un messaggio”. La gravidanza di Keeley e il futuro della squadra diventano così questioni destinate a essere affrontate nell'ultimo episodio, mentre la nuova Siri offre alla serie un curioso assaggio di come l'intelligenza artificiale possa entrare sempre più profondamente nella vita quotidiana.